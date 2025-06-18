Honor MagicPad 3 tanıtıma hazır: 13,3 inç ekran, ultra ince gövde ve güçlü donanım

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Honor, temmuz ayının başında gerçekleştireceği etkinlikle birlikte yeni katlanabilir telefonu Magic V5’i sahneye çıkaracak. Ancak sahnedeki tek cihaz bu olmayacak gibi görünüyor. Şirket, aynı etkinlikte üst segment tablet modeli MagicPad 3’ü de tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesi paylaşılan görseller ve sızan teknik detaylar, tablete dair önemli ipuçları veriyor.

MagicPad 3, yalnızca 5,79 mm kalınlığında gövdesiyle bugüne kadar bir markanın ürettiği en ince LCD ekranlı tablet olmaya aday. 13,3 inçlik geniş ekranıyla da dikkat çekiyor. Bu, geçen yıl çıkan MagicPad 2’nin 12,3 inçlik OLED paneline göre belirgin bir büyüme demek.

Yeni modelin gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacağı, maksimum 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunacağı iddia ediliyor. Batarya kapasitesi henüz netleşmese de, cihazın 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu da hem yüksek performans hem de uzun pil ömrü hedeflendiğini gösteriyor.

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Tasarım tarafında ise üç renk seçeneği öne çıkıyor: Ay Gölgesi Beyazı, Yüzen Işık Altını ve Yıldızlı Gri. Honor’un özellikle altın renkli versiyona odaklandığı tanıtım görsellerinden anlaşılıyor.

Geçen yıl çıkan MagicPad 2, güçlü donanımı ve 10.050 mAh bataryasıyla öne çıkmıştı. Yeni modelin hem ekran hem de işlemci tarafında selefinin bir adım önüne geçmesi bekleniyor. Tanıtım tarihi ise 2 Temmuz. Geriye kalan tek şey, tüm bu sızıntıların gerçeğe ne kadar yaklaştığını görmek.

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Honor MagicPad 3 tanıtıma hazır: İşte özellikleri

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