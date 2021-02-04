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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu

    Son günlerin en popüler uygulamarından biri olan Clubhouse, birkaç gündür gündemde. Henüz Android için erişime açılmadı uygulama ancak Google Play sahte uygulamalarla dolmuş durumda.
    04 Şubat 2021, 13:30 (1 hf.)
    2,4b
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    4
    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu
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    2020 yılında yazılım geliştiricisi Alpha Exploration tarafından yayınlanan bir sesli sohbet sosyal medya uygulaması olan Clubhouse'un ismini son günlerde birçok kez duymuşsunuzdur. Bazı tanınmış isimlerin son günlerde teker teker Clubhouse'a girmesi ile birlikte uygulamanın popülerliği de gittikçe arttı. 

    Özellikle geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk da Clubhouse üzerinden bir sohbet başlatmıştı. Sohbet sırasında da Bitcoin'e dair fikirlerini paylaşmıştı.

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    Bildiğiniz gibi Clubhouse uygulaması şu anda yalnızca iOS cihazlar için kullanılabilir durumda. Uygulamanın Android cihazlarda olmadığını bilen bazı uygulama geliştiricileri de belli ki bu durumu bir fırsata çevirmek istemiş. 

    Şu anda Google Play'de Clubhouse diye aratma yaptığınızda birçok sahte uygulama çıkıyor ve mağaza bu tarz uygulamalarla dolmuş durumda. Google Play'in sağladığı indirme sayılarına baktığımızda da bu uygulamaların on binlerce indirildiğini görebiliyoruz. 

    Clubhouse'un Android Sürümü Yolda

    Dediğimiz gibi ne yazık ki şu an Clubhouse'un Android sürümü bulunmuyor ancak geçtiğimiz günlerde uygulamanın Android sürümünün de geiştirildiği açıklanmıştı. Şu an için ne yazık ki bir yayın tarihi yok ancak çok uzakta olmadığını tahmin edebiliriz. 

    Şu anda iOS üzerinde yalnızca davetiye ile üye olunabiliyor. Ancak Android sürümünün çıkması ile birlikte davetiye kuralının kaldırılacağı ile ilgili de söylentiler bulunuyor. Sizlere soralım, sizce yalnızca davetiye ile üye olunabiliyor oluşu güzel bir özellik mi, değil mi?



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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google Play'in bu huyunu sevmiyorum. Kontrol sıfır, mağaza çöp gibi ipini koparan uygulama yazıp yüklüyor. Güvenlik konusu zaten ayrı muamma
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    rtsbora (rts bora) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asıl suç geliştiricilerindir. Bu kadar popüler bir uygulamanın Android sürümü nasıl olmaz? Hangi çağda yaşıyoruz? Final sürüm olmasa bile bir official beta sürümü markete koymak çok mu zor?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) rtsbora
    Uygulama en başla zenginlerin k*çını daha fazla kaldırmak için tasarlandı kaç zengin Android kullanıyor? (Reklam anlaşmaları hariç)
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google Play'in bu huyunu sevmiyorum. Kontrol sıfır, mağaza çöp gibi ipini koparan uygulama yazıp yüklüyor. Güvenlik konusu zaten ayrı muamma
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    Size garip bir sey söyliyeyim. Kardesim uygulama gelistricisi ve birkav uygulamasi mevcut.
    Birinde uygulamayi yükledi ve bir hafta sonra uygulama kaldirildi. Sebebi aciklamasinda tütün ürünleriyle ilgili bir ibarenin olmasi. Yahu, Apple gibi bastan baksana bir nedir ne degildir.
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