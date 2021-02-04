Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu

Tam Boyutta Gör

2020 yılında yazılım geliştiricisi Alpha Exploration tarafından yayınlanan bir sesli sohbet sosyal medya uygulaması olan Clubhouse'un ismini son günlerde birçok kez duymuşsunuzdur. Bazı tanınmış isimlerin son günlerde teker teker Clubhouse'a girmesi ile birlikte uygulamanın popülerliği de gittikçe arttı.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk da Clubhouse üzerinden bir sohbet başlatmıştı. Sohbet sırasında da Bitcoin'e dair fikirlerini paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir

Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

Ayrıca Bkz. "Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor"

Bildiğiniz gibi Clubhouse uygulaması şu anda yalnızca iOS cihazlar için kullanılabilir durumda. Uygulamanın Android cihazlarda olmadığını bilen bazı uygulama geliştiricileri de belli ki bu durumu bir fırsata çevirmek istemiş.

Şu anda Google Play'de Clubhouse diye aratma yaptığınızda birçok sahte uygulama çıkıyor ve mağaza bu tarz uygulamalarla dolmuş durumda. Google Play'in sağladığı indirme sayılarına baktığımızda da bu uygulamaların on binlerce indirildiğini görebiliyoruz.

Clubhouse'un Android Sürümü Yolda

Dediğimiz gibi ne yazık ki şu an Clubhouse'un Android sürümü bulunmuyor ancak geçtiğimiz günlerde uygulamanın Android sürümünün de geiştirildiği açıklanmıştı. Şu an için ne yazık ki bir yayın tarihi yok ancak çok uzakta olmadığını tahmin edebiliriz.

Şu anda iOS üzerinde yalnızca davetiye ile üye olunabiliyor. Ancak Android sürümünün çıkması ile birlikte davetiye kuralının kaldırılacağı ile ilgili de söylentiler bulunuyor. Sizlere soralım, sizce yalnızca davetiye ile üye olunabiliyor oluşu güzel bir özellik mi, değil mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.