Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

    Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. 30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'a akıllı telefon üretim tesisi kurulacak. Yılın ilk çeyreğinde üretime başlayacak.
    04 Şubat 2021, 11:25 (Güncellendi, 1 hf.)
    9,2b
    1
    88
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    15

    Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. Xiaomi’nin Türkiye fabrikası hakkında daha önce paylaştığımız bilgiler doğru çıktı. İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile birlikte üretim yapılacak. Fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretime 2021’in ilk çeyreğinde başlayacak.

    Türkiye, Xiaomi’nin üretim yaptığı dördüncü ülke olacak. Yatırım miktarının 30 milyon dolar olduğu açıklandı. Fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

    Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu

    Liu sözlerini, "Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim." diyerek tamamladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı"

    Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: "Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

    Yeni teknolojilerin üretimi için durmadan çalışan Xiaomi hem yeni ürünleriyle hem de Türkiye'deki yatırımlarıyla büyümesini sürdürecek.

    Asyalı diğer firmalar da üretime geliyor

    Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapacak. Oppo'nun yanı sıra henüz resmen açıklanmasa da Samsung, Tecno, Vivo ve TCL'in Türkiye'de telefon üretimine başlayacağı biliniyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi
    11 sa.
    Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest Account (misafir hesap) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    cep telefonlarında gümrük vergisi yok zaten. ötv, kdv, trt vergileri var. fiyatlarda ucuzlama olmaz. türkiyede iş gücü çinden ucuz olduğu için, avrupaya yakın olduğu için, yatırım teşvikleri olduğu için montaj fabrikası kuruluyor. ucuz telefon falan beklemeyin yani.
    cep telefonlarında gümrük vergisi yok zaten. ötv, kdv, trt vergileri var. fiyatlarda ucuzlama olmaz. türkiyede iş gücü çinden ucuz olduğu için, avrupaya yakın o...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +73
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uygurları kaça sattığımız belli oldu.
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu açıklama umut verici
    "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz"
    şu açıklama umut verici "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imz...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (51) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden çin diğer ülkelerin yancisiydi ucuza diye şimdi Türkiye aynı duruma düştü ne kadar üzücü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimse haberi okumuyor ki ..



    Haberde tabii doğruysa çünkü ben Xiaomi resmi community sitelerinde bile Türkiye yatırım haberini okumadım varsa birisi buyursun çıkarsın.. community sitelerinde ufacık açılan bir store un bile haberi yapılırken koskoca fabrika kuruluyor nasıl haberi yapılmaz anlamak mümkün değil..



    Neyse bizdeki haberlerde iki basamaklı yatırım yapılacağı söyleniyor ve ikinci basmakla beraber rakamın 30 milyon dolara ulaşabiliceği söyleniyor.. Haberin kendinde bile 30 milyon dolar yatırım yapılıcağı söylenmiyor ikinci basamak ile beraber 30 milyon olabilir deniyor....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B batar (barış atasayan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberin en yanlış yorumu, en beğenilen yorum olmuş anlaşılan yorumu yazan arkadaş kadar, haberi okuyanlarda aynı cahillikte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Miga (Okan Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Montajdır o üretim değildir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lextor (Ömer ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa ve ortadoğuya dağıtım merkezi yapıp masrafları ucuzlatmak istiyorlar sanırım.



    Auk Auk ucuz işçilik Auk montaj eheheheh yapmaya gerek yok. Böyle girişimlere ihtiyacımız var. Sabah akşam siyasileri eleştirmekle bu ülke yerinden oynamaz. Bugün onlar gelir üretir yarın biz öğrenir üretmeye başlarız. Sonra gelişim gösteririz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gene bu vw Türkiye de fabrika açıyor hikayesine döndü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mgora 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinde ortalama bir elektronik fabrika işçisi 5000 rmb alıyor yani 780 usd
    Türkiye asgari ücret 2825 tl yani 400 usd.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de işgücü Çin'den ucuz derken??? :D:D:D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Q qaso (yasin güleş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin'in Çin'i olduk.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2bin kisiye istihtam sağlanıyor hala bizim heykelci zihniyet gene beğenmemiş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9198 kez okundu.
    48 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Türkiye Haberleri ve
    10 etiket daha xiaomi türkiye xiaomi türkiye fabrikası türkiyede üretim yerli üretim telefon fabrikası akıllı telefon üretimi istanbul mi redmi Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih 1 hf. Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu 1 hf. Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak 1 hf. Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199 1 hf. Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu 1 hf. Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu 1 hf. Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı! 1 hf. MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor Sonraki EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı 1 hf. DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün 1 hf. PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi 1 hf. Intel pazar payında artış yaşadı 2 hf. Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı 2 hf. Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı 2 hf. Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor 2 hf. George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor: "Yüzlerce sayfa daha yazmam lazım" 2 hf. Nokia 3650 küllerinden doğuyor 2 hf. iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor 2 hf. BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş 2 hf. Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı 2 hf. Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı 2 hf. Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz 2 hf. 78. Altın Küre adayları açıklandı: Netflix yapımları açık ara önde 2 hf. Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı 2 hf. Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı 2 hf. Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor 2 hf. Huawei Mate X2 katlanabilir telefonu 22 Şubat tarihinde tanıtılacak 2 hf. OPPO yansıtıcı ayna kullanan mekanizmalı kamera geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız