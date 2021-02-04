Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

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Xiaomi, Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacağını resmen duyurdu. Xiaomi’nin Türkiye fabrikası hakkında daha önce paylaştığımız bilgiler doğru çıktı. İstanbul Avcılar’da Çinli Salcomp firması ile birlikte üretim yapılacak. Fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretime 2021’in ilk çeyreğinde başlayacak.

Türkiye, Xiaomi’nin üretim yaptığı dördüncü ülke olacak. Yatırım miktarının 30 milyon dolar olduğu açıklandı. Fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: "Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." dedi.

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Liu sözlerini, "Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim." diyerek tamamladı.

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Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: "Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yeni teknolojilerin üretimi için durmadan çalışan Xiaomi hem yeni ürünleriyle hem de Türkiye'deki yatırımlarıyla büyümesini sürdürecek.

Asyalı diğer firmalar da üretime geliyor

Çinli teknoloji devi Oppo, Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapacak. Oppo'nun yanı sıra henüz resmen açıklanmasa da Samsung, Tecno, Vivo ve TCL'in Türkiye'de telefon üretimine başlayacağı biliniyor.

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