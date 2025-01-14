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    Mobil veri açık ama internete giremiyorum (Çözüldü)

    Mobil veri açılmıyor ne yapmalıyım diyenler için çözüm yolu burada! Ayrıca telefonlarda sıkça yaşanan "Mobil veri açık ama internete giremiyorum sorununun kesin çözümü sizlerle.

    Akıllı telefonların hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. İş görüşmesi, oyun oynama, sosyal medyada sohbet etme ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Mobil veri, WiFi’a bağlanılamayan durumlarda hayat kurtarıcı ancak bazen çalışmıyor. Mobil veri açık olmasına rağmen internete bağlanma sorunu yaşanabiliyor. Bazen mobil veri açılmıyor. Telefonda internete WiFi’den giriyor mobil veriden giremiyorum diyenler için çözüm yolları burada.

    Mobil veri açık ama internet yok çözüm yolları 📲

    mobil veri açılmıyor internete giremiyorum Tam Boyutta Gör
    Mobil veri açık ama internete giremiyorum diyorsanız, yalnız değilsiniz. Hücresel veri aktif olduğu halde internete bağlanamama sorunu Android telefon ve iPhone’larda yaşanabiliyor. Telefon WiFi’den giriyor mobil veriden girmiyor sorunu Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone aboneleri arasında oldukça yaygın. Mobil veriyi kullanamıyorum, internet yok diyorsanız işte yapmanız gerekenler:

    1️⃣ Uçak modunu açıp kapatın

    mobil veri açık ama internet yok uçak modu Tam Boyutta Gör
    Uçak modu, mobil veri, WiFi ve Bluetooth dahil tüm kablosuz antenleri kapatır. Bu modu açık kapatmak ayarları sıfırlar ve her şeyi normale döndürür. Telefonunuz uçak modunda değilse özelliği açıp kapatın ve mobil veri ile internete bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin. Mobil veri açık olduğu halde internete bağlanamıyorum diyenlere tavsiye edeceğimiz basit ama etkili bir çözüm.

    Uçak modunu açma/kapatma (Android)

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ağ ve İnternet’e girin.
    3. Uçak modunu bulun.
    4. Kapalı/Açık konuma getirin.

    Uçak modunu açma/kapatma (iPhone)

    1. Ayarlar’a girin.
    2. En üstte Uçak Modu’nu bulun.
    3. Açık/Kapalı konuma getirin.
    4. Ekranın sağ üstünden aşağı çekin.
    5. Uçak simgesi turuncuysa mod açıktır.

    2️⃣ Mobil veri için doğru SIM’i ayarlayın

    mobil veri internet sim kart ayarı Tam Boyutta Gör
    Telefonunuz çift SIM'i destekliyorsa, mobil veri için doğru SIM'i seçtiğinizden emin olun. Bunun nedeni, telefonun internete erişmek için hangi SIM'i kullanmak istediğinizi seçmenize izin vermesidir. İnternet planı olmayan SIM kart seçili olabilir. Bunu düzeltmek için Android telefonda Ayarlar’a girin ve Bağlantılar'ı seçin. SIM Yöneticisi, ardından Mobil Veri’yi seçin. İnternet planı olan SIM'i seçin. Birkaç saniye bekleyin.

    3️⃣ Mobil veri sınırını aşmadığınızdan emin olun

    mobil veri açılmıyor nedeni Tam Boyutta Gör
    Sınırlı internet veri planınız varsa, izin verilen veri sınırını aşmadığınızdan emin olun. Bazı operatörler, izin verilen veriyi kullandıktan sonra bile interneti ücretli olarak kullanmaya devam etmenize izin verirken, bazıları internet erişimini engeller. Operatörünüzün mobil uygulamasını kullanarak internet paketinizi kontrol edin. Ayrıca ödenmemiş, gecikmiş faturanız olup olmadığına bakın.

    4️⃣ SIM kartınızı kontrol edin

    mobil internet yok sim kart Tam Boyutta Gör
    SIM kartlar hareket edebilir, bazen pimler yerinden çıkabiliyor; bu da mobil verinin çalışmamasına, bazen de "SIM kart yok" hatasına neden olabiliyor. SIM kartı çıkarıp temizleyip tekrar takın. SIM kartını çıkaramıyorsanız, devre dışı bırakıp etkinleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar'ı açın ve Bağlantılar’ı seçin. SIM ayarlarını görüntülemek için SIM Yöneticisi’ni seçin. İnternet için kullandığınız SIM kartının yanındaki geçiş düğmesini kapatın. Bu, telefonunuzdaki seçilen SIM kartı devre dışı bırakır. Biraz bekleyip ayarı açın ve mobil veri ile internete bağlanmayı deneyin.

    5️⃣ APN ayarlarını sıfırlayın

    apn sıfırlama Tam Boyutta Gör
    APN, telefonunuzun mobil operatörünüzün şebekesine bağlanma şeklidir. Bunu mobil veri için bir Wi-Fi şifresi olarak düşünün ancak IP ayarları, ağ geçidi ayrıntıları ve daha fazlasıyla çok daha karmaşık hali. APN ayarları nasıl sıfırlanır adım adım görelim:
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ağ ve İnternet'e gidin.
    3. SIM kartlar bölümüne gidin.
    4. SIM’inize dokunun.
    5. Altta Erişim Noktası Adları'nı seçin.
    6. Sağ üstte üç noktaya dokunun.
    7. Varsayılana sıfırla seçeneğini seçin.

    6️⃣ Ağ ayarlarını sıfırlayın

    mobil internet yok çözümü telefon ağ ayarları sıfırla
    Telefonunuzun ağ ayarları hatalı olabilir. Bu ayarları sıfırlamak sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bu işlemin kaydedilen WiFi ağlarını ve eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını sileceğini, cihazlara tekrar bağlanmanız gerekeceğini unutmayın. Ağ ayarlarını sıfırlamak için şu adımları izleyin:
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Sistem'i seçin.
    3. Sıfırlama seçeneklerine gidin.
    4. Mobil Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya basın.
    5. Bluetooth ve Wi-Fi'ı Sıfırla'yı da seçebilirsiniz.
    6. Ayarları sıfırla'ya dokunun.
    7. PIN'inizi girin ve Ayarları sıfırla'ya tekrar basın.

    7️⃣ Telefonu sıfırlayın

    mobil veri açılmıyor çözüm telefonu sıfırla Tam Boyutta Gör
    Hâlâ mobil veri açılmıyor veya mobil veri açık ama internete giremiyorsanız, telefonu sıfırlamayı düşünmelisiniz. Bu işlem, telefonunuzdaki her şeyi siler ve tüm ayarları fabrika varsayılanlarına getirir. Karşılaşabileceğiniz hemen hemen her türlü yazılımsal sorunu çözer. Birçok soruna en iyi çözümdür ancak tüm verileri silmenin getirdiği rahatsızlık nedeniyle son çare olarak kullanılmalıdır.

    Telefonunuz WiFi’a bağlanıyor ama dışarı çıktığınızda mobil veri açık olduğu halde internete giremiyor musunuz? Hücresel veri açık olmasına rağmen internet yoksa, mobil veri açılmıyorsa buradaki hızlı ve kolay adımlarla sorunu çözebilirsiniz.

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