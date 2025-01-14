Mobil veri açık ama internete giremiyorum (Çözüldü)

Akıllı telefonların hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. İş görüşmesi, oyun oynama, sosyal medyada sohbet etme ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Mobil veri, WiFi’a bağlanılamayan durumlarda hayat kurtarıcı ancak bazen çalışmıyor. Mobil veri açık olmasına rağmen internete bağlanma sorunu yaşanabiliyor. Bazen mobil veri açılmıyor. Telefonda internete WiFi’den giriyor mobil veriden giremiyorum diyenler için çözüm yolları burada.

İnternet neden çekmiyor, ne yapmalıyım? 2 yıl önce eklendi

Telefonunuz WiFi’a bağlanıyor ama dışarı çıktığınızda mobil veri açık olduğu halde internete giremiyor musunuz? Hücresel veri açık olmasına rağmen internet yoksa, mobil veri açılmıyorsa buradaki hızlı ve kolay adımlarla sorunu çözebilirsiniz.

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