Mobil veri açık ama internete giremiyorum (Çözüldü)

Akıllı telefonların hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. İş görüşmesi, oyun oynama, sosyal medyada sohbet etme ve çok daha fazlası için kullanılıyor. Mobil veri, WiFi’a bağlanılamayan durumlarda hayat kurtarıcı ancak bazen çalışmıyor. Mobil veri açık olmasına rağmen internete bağlanma sorunu yaşanabiliyor. Bazen mobil veri açılmıyor. Telefonda internete WiFi’den giriyor mobil veriden giremiyorum diyenler için çözüm yolları burada.
Mobil veri açık ama internet yok çözüm yolları 📲
1️⃣ Uçak modunu açıp kapatın
Uçak modunu açma/kapatma (Android)
Ayarlar uygulamasını açın.
Ağ ve İnternet’e girin.
Uçak modunu bulun.
Kapalı/Açık konuma getirin.
Uçak modunu açma/kapatma (iPhone)
Ayarlar’a girin.
En üstte Uçak Modu’nu bulun.
Açık/Kapalı konuma getirin.
Ekranın sağ üstünden aşağı çekin.
Uçak simgesi turuncuysa mod açıktır.
2️⃣ Mobil veri için doğru SIM’i ayarlayın
3️⃣ Mobil veri sınırını aşmadığınızdan emin olun
4️⃣ SIM kartınızı kontrol edin
5️⃣ APN ayarlarını sıfırlayın
Ayarlar uygulamasını açın.
Ağ ve İnternet'e gidin.
SIM kartlar bölümüne gidin.
SIM’inize dokunun.
Altta Erişim Noktası Adları'nı seçin.
Sağ üstte üç noktaya dokunun.
Varsayılana sıfırla seçeneğini seçin.
6️⃣ Ağ ayarlarını sıfırlayın
Ayarlar uygulamasını açın.
Sistem'i seçin.
Sıfırlama seçeneklerine gidin.
Mobil Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya basın.
Bluetooth ve Wi-Fi'ı Sıfırla'yı da seçebilirsiniz.
Ayarları sıfırla'ya dokunun.
PIN'inizi girin ve Ayarları sıfırla'ya tekrar basın.
7️⃣ Telefonu sıfırlayın
Telefonunuz WiFi’a bağlanıyor ama dışarı çıktığınızda mobil veri açık olduğu halde internete giremiyor musunuz? Hücresel veri açık olmasına rağmen internet yoksa, mobil veri açılmıyorsa buradaki hızlı ve kolay adımlarla sorunu çözebilirsiniz.
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil