Google Podcasts uygulaması iOS’a geldi

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Google’ın daha yeni Android sürümünü güncellendiği podcast uygulaması, bu alandaki değişim sadece bir başlangıcıydı. Google, Podcasts uygulamasını iOS kullanıcılarının da hizmetine sundu.

Android versiyonu ile tutarlı şekilde üç sekmeli bir gezinti yapısına sahip olan iOS uygulaması, “Ana Ekran,” “Keşfet” ve “Aktivite” bölümlerine sahip. Ana sayfa, takip ettiğiniz yayınların bölümlerini gösterip bunlar hakkında bilgi verirken bunlara dokunmak, bir Google araması açarak daha detaylı bilgiler gösteriyor. Keşfet sekmesi, dinlediklerinize benzer yayınlar ve kategoriler üzerinde keşif yapmanıza olanak sağlıyor. Aktivite kısmı ise dinleme geçmişi, oynatma listesi ve otomatik indirmeleri içeriyor.

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iOS ve web versiyonları bugün kullanılabilir olan uygulamalar, Google hesabınızla oturum açabildiğiniz her yerde dinleme geçmişinizi ve belirli bir yayında kaldığınız yerden devam etmeyi destekliyor. Apple’ın kendi Podcasts uygulamasının yanında Google Podcasts ne derece başarılı olacak hep birlikte göreceğiz. Google’ın en büyük avantajı şimdilik çok sayıda cihaz kullanan kişilerin kaldıkları yerden devam edebilmelerine imkan sağlaması gibi görünüyor.

https://apps.apple.com/app/id1398000105

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