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    Anlık Bildirim

    Google, tarihi duyurdu: Podcast servisi kapanıyor

    Google, Eylül ayında Podcast servisinin kapatılacağını duyurmuştu. Google Podcasts'in sonlanacağı resmî tarih de açıklandı ve taşıma aracı yayınlandı.           
    google podcasts servisi kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    Google Podcasts, Nisan 2024’te kapatılıyor. Google, Podcast servisini kapatmadan önce geçiş sürecinde yardımcı olmak için taşım aracını da kullanıma sundu.

    Podcastler YouTube Müzik üzerinden dinlenebilecek

    Kullanıcılar, taşıma aracıyla Google Podcasts’teki mevcut podcast aboneliklerini YouTube Music’e kolayca aktarabilecek. Geçiş aracı şu anda yalnızca Amerika’da kullanıcıların kullanımına açık ancak yakında küresel olarak kullanıma açılacak. Üst kısımdaki banner üzerinden yeni taşıma aracına erişilebilecek.

    Google Podcasts uygulaması Nisan ayında artık kapatılacak olsa da Amerika’daki kullanıcılar Mart 2024’e kadar podcastlerini dinlemeye devam edebilecek. Ayrıca hem taşıma hem de abonelik dışa aktarımı Temmuz 2024’e kadar mümkün olacak. Kullanıcılar, aboneliklerini Ağustos 2024’e kadar podcast.google.com/settings adresi üzerinden OPML dosyası olarak diledikleri bir podcast uygulamasında aktarabilecek.

    Google, Podcast'lerin YouTube üzerinden zaten dinlenebildiğini, yakında da YouTube Music'in kullanılabildiği tüm ülkelerde YouTube Music üzerinden de podcast’lerin dinlenebileceğini söylüyor. Kullanıcılar, ücretli üyeliğe geçmeden podcastleri arka planda dinleyebilecek, indirebilecek, ses ve video arasında geçiş yapabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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