Google, tarihi duyurdu: Podcast servisi kapanıyor

Tam Boyutta Gör Google Podcasts, Nisan 2024’te kapatılıyor. Google, Podcast servisini kapatmadan önce geçiş sürecinde yardımcı olmak için taşım aracını da kullanıma sundu.

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Podcastler YouTube Müzik üzerinden dinlenebilecek

Kullanıcılar, taşıma aracıyla Google Podcasts’teki mevcut podcast aboneliklerini YouTube Music’e kolayca aktarabilecek. Geçiş aracı şu anda yalnızca Amerika’da kullanıcıların kullanımına açık ancak yakında küresel olarak kullanıma açılacak. Üst kısımdaki banner üzerinden yeni taşıma aracına erişilebilecek.

Google Podcasts uygulaması Nisan ayında artık kapatılacak olsa da Amerika’daki kullanıcılar Mart 2024’e kadar podcastlerini dinlemeye devam edebilecek. Ayrıca hem taşıma hem de abonelik dışa aktarımı Temmuz 2024’e kadar mümkün olacak. Kullanıcılar, aboneliklerini Ağustos 2024’e kadar podcast.google.com/settings adresi üzerinden OPML dosyası olarak diledikleri bir podcast uygulamasında aktarabilecek.

Google, Podcast'lerin YouTube üzerinden zaten dinlenebildiğini, yakında da YouTube Music'in kullanılabildiği tüm ülkelerde YouTube Music üzerinden de podcast’lerin dinlenebileceğini söylüyor. Kullanıcılar, ücretli üyeliğe geçmeden podcastleri arka planda dinleyebilecek, indirebilecek, ses ve video arasında geçiş yapabilecek.

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