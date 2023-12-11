Google, tarihi duyurdu: Podcast servisi kapanıyor

Podcastler YouTube Müzik üzerinden dinlenebilecek
Kullanıcılar, taşıma aracıyla Google Podcasts’teki mevcut podcast aboneliklerini YouTube Music’e kolayca aktarabilecek. Geçiş aracı şu anda yalnızca Amerika’da kullanıcıların kullanımına açık ancak yakında küresel olarak kullanıma açılacak. Üst kısımdaki banner üzerinden yeni taşıma aracına erişilebilecek.
Google Podcasts uygulaması Nisan ayında artık kapatılacak olsa da Amerika’daki kullanıcılar Mart 2024’e kadar podcastlerini dinlemeye devam edebilecek. Ayrıca hem taşıma hem de abonelik dışa aktarımı Temmuz 2024’e kadar mümkün olacak. Kullanıcılar, aboneliklerini Ağustos 2024’e kadar podcast.google.com/settings adresi üzerinden OPML dosyası olarak diledikleri bir podcast uygulamasında aktarabilecek.
Google, Podcast'lerin YouTube üzerinden zaten dinlenebildiğini, yakında da YouTube Music'in kullanılabildiği tüm ülkelerde YouTube Music üzerinden de podcast’lerin dinlenebileceğini söylüyor. Kullanıcılar, ücretli üyeliğe geçmeden podcastleri arka planda dinleyebilecek, indirebilecek, ses ve video arasında geçiş yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.