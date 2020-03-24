Apple Music Beats 1 stüdyosu eve taşındı

Apple Music platformunun beğenilen internet radyo programı Beats 1 koronavirüs salgını nedeniyle stüdyoyu terk ediyor. Yayıncılar artık programlarını evlerinden sunmaya başladı.

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Stüdyo eve taşındı

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Beats 1 sunucuları bundan sonra programlarını evlerinden yayınlayacak. Ayrıca Elton John veya Hayley Williams gibi ünlü isimlerle röportajlar da FaceTime üzerinden gerçekleştirilecek.

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Stüdyonun eve taşınması ani gelişen koronavirüs salgını nedeniyle aslında beklenmedik bir durum oldu. Stüdyodaki üst seviye ses ekipmanları yerine telefonlardan müzik kaydı yapmak kaliteyi nasıl etkileyecek merak konusu.

Bununle birlikte son dönemde akıllı telefonların da ses yetenekleri gelişti. Ayrıca iRig gibi pek çok aksesuar üreticisi stüdyo kalitesinde ses kaydı için aksesuarlar sunuyor. Josh Homme ve Ezra Koenig gibi isimler çoktan kayıtlarını iPhone ile almaya başladı bile.

https://www.engadget.com/2020-03-23-beats-1-broadcast-hosts-homes.html

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