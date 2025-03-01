XML dosyası nasıl açılır? İşte XML dosyalarını açma & PDF'ye çevirme yolu

- XML dosyası nasıl açılır ⌨️
- 1️⃣ Metin düzenleyici ile XML dosyasını açma 🗒️
- 2️⃣ Web tarayıcı ile XML dosyasını görüntüleme 🌐
- 3️⃣ Online XML görüntüleyici ile XML uzantılı dosyaları açma
- 4️⃣ Excel ile XML dosyalarını açma 📊
- XML dosyasını PDF olarak açma & çevirme 🔄
- En iyi XML dosyası açma programları ⬇️
- Yorumlar
XML, metinleri hem bilgi işlem sistemleri hem de insan tarafından okunabilir bir şekilde kodlamak için bir dizi yönerge oluşturan bir işaretleme dili türüdür. Verileri webde ve diğer birçok uygulamada depolamak ve aktarmak için XML yaygın olarak kullanılır. XML, verileri hem insanların hem de makinelerin anlayabileceği şekilde kodlamak ve düzenlemek için çok yönlü bir araç olarak devreye girer. XML açılımı; Extensible Markup Language olup Türkçede Genişletilebilir İşaretleme Dili anlamına gelmektedir. RSS akışı, Microsoft ofis yazılımları, küçük veritabanları, Android’de kullanıcı arayüzü düzen tasarımı, uygulama yapılandırma dosyaları XML uzantılıdır. Peki, XML uzantılı dosyalar nasıl açılır, hangi program kullanılır?
XML dosyası nasıl açılır ⌨️
- Notepad gibi bir metin düzenleyici
- Modern internet tarayıcılar
- Online XML görüntüleyici
- Microsoft Excel programı
- Visual Studio Code gibi XML düzenleyiciler
1️⃣ Metin düzenleyici ile XML dosyasını açma 🗒️
- Açmak istediğiniz XML dosyasına sağ tıklayın
- Menüden Birlikte Aç’a tıklayın
- Not Defteri’ni seçin
XML dosyaları Not Defteri ile açılabilse de okunması biraz zor olabilir. Ayrıca XML uzantılı dosyalar Not Defteri’nde açıldığında biçimlendirmelerin çoğu kaybolur ve genellikle belgenin içeriği iki satıra sıkıştırılmış şekilde görüntülenir. Bu nedenle, Not Defteri XML dosyasını hızlı bir şekilde kontrol etmek için faydalı olsa da, söz dizimini vurgulayan ve dosyayı amaçlandığı şekilde biçimlendiren Visual Studio Code gibi daha gelişmiş bir araçla açılması daha iyi olacaktır.
2️⃣ Web tarayıcı ile XML dosyasını görüntüleme 🌐
- XML dosyasına sağ tıklayın
- Program listesinden web tarayıcınızı seçin
- .XML uzantılı dosyayı görüntülemek için çift tıklayın
3️⃣ Online XML görüntüleyici ile XML uzantılı dosyaları açma
- XML görüntüleyici açın
- Açmak istediğiniz XML dosyasını yükleyin
- XML uzantılı dosyanın içeriği görüntülenecektir
- Dilerseniz XML dosyasını PDF olarak indirebilirsiniz
4️⃣ Excel ile XML dosyalarını açma 📊
- Excel’i açın
- Dosya sekmesine gidin
- XML dosyasını bulmak içn Aç’ı seçip Gözat’a tıklayın
- Dosya türünü .xml olarak değiştirip XML dosyasını açın
- Excel dosyayı nasıl açacağınızı seçmenizi isteyecek
- XML tablosu olarak aç seçeneğine tıklayın
XML dosyasını PDF olarak açma & çevirme 🔄
- XML to PDF çevirme sitesine gidin
- Add file butonuna tıklayın
- XML’i PDF’e dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin
- XML dosyasının PDF’e dönüştürülmesini bekleyin
- Download file’a tıklayarak PDF dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz
En iyi XML dosyası açma programları ⬇️
- Visual Studio Code
- Notepad++
- Oxygen XML Editor
- Editix
- Liquid Studio
- Stylus Studio
- Sublime Text
- XMLBlueprint
- XMLPad
- XML Spy
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