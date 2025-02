XML dosyası nasıl açılır? İşte XML dosyalarını açma & PDF'ye çevirme yolu

Tam Boyutta Gör

1️⃣ Metin düzenleyici ile XML dosyasını açma 🗒️

Tam Boyutta Gör XML dosyaları, aslında yalnızca metin dosyaları olduğundan herhangi bir metin düzenleyicide açılabilir. Ancak, Not Defteri gibi birçok metin düzenleyici XML dosyalarını uygun yapılarıyla göstermek için tasarlanmamıştır. XML dosyasını açıp içeriğini görüntülemek için uygundur. İşte adım adım Notepad ile XML dosyasını açma 👇🏻

Açmak istediğiniz XML dosyasına sağ tıklayın Menüden Birlikte Aç’a tıklayın Not Defteri’ni seçin

XML dosyaları Not Defteri ile açılabilse de okunması biraz zor olabilir. Ayrıca XML uzantılı dosyalar Not Defteri’nde açıldığında biçimlendirmelerin çoğu kaybolur ve genellikle belgenin içeriği iki satıra sıkıştırılmış şekilde görüntülenir. Bu nedenle, Not Defteri XML dosyasını hızlı bir şekilde kontrol etmek için faydalı olsa da, söz dizimini vurgulayan ve dosyayı amaçlandığı şekilde biçimlendiren Visual Studio Code gibi daha gelişmiş bir araçla açılması daha iyi olacaktır.