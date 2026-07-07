iOS 27'de ücretli iCloud+ kullanmayanlara yapay zeka sınırlaması

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence'ın yeni neslinde en büyük değişikliklerden biri, iCloud+ aboneleri için daha yüksek kullanım limitlerinin eklenmesi oldu. Yeni yapay zeka sistemi, iPhone, iPad, Mac ve Home cihazlarındaki çeşitli özelliklere güç verecek ve ücretli abonelere belirli gelişmiş araçları daha sık kullanma olanağı sağlayacak.

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Apple, bazı Apple Intelligence özelliklerinin güçlü sunucu tabanlı modellere dayandığını, bu nedenle de herkese sınırsız erişim sunamayacaklarını söylüyor. Neticede, belirli yapay zeka özellikleri tüm kullanıcılar için günlük kullanım sınırı içerecek ancak iCloud+ aboneleri daha yüksek sınırlara sahip olacak.

iCloud+ abonelerine yapay zeka özellikleri için daha yüksek sınırlar

Apple, bu günlük sınırlardan etkilenen özelliklerden biri olarak özellikle görüntü oluşturmayı belirtti. Kullanıcılar bu araçlara ücretsiz olarak erişmeye devam edebilecek ancak iCloud+ aboneleri gün boyunca daha fazla yapay zeka tarafından oluşturulan içerik oluşturmalarına olanak tanıyan ek kullanım hakkı elde edecek.

Apple ayrıca, artırılmış erişimin çoğu iCloud+ abonelik planında mevcut olduğunu belirtti.

Apple Home uygulamasındaki AI özellikleri 2TB iCloud+ aboneliği gerektirecek

iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 Golden Gate'te Home uygulaması HomeKit Secure Video kameralarından gelen hareket uyarıları için yazılı özetler oluşturabiliyor. Ayrıca, aktiviteye genel bakış için ayrı kameralardan gelen görüntüleri gruplandırabiliyor ve dikkat çekici kayıtları çıkarabiliyor; ayrıca doğal dil aramayı da destekliyor.

Apple, WWDC'de bazı Apple Intelligence özelliklerinin iCloud+ planı gerektireceğini söyledi ancak Apple kullanıcıların hangi plana abone olmaları gerektiğini belirtmedi. Home özellikleri için kullanıcıların 2 TB veya daha yüksek iCloud+ planına ihtiyacı olacak. 2 TB'lık planın fiyatı aylık 399,99 TL.

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Apple Intelligence kullanımı ücretsiz olmaya devam edecek ancak iCloud+ aboneleri, gelişmiş yapay zeka özelliklerini günlük kullanım için daha pratik hale getiren ek avantajlar elde edecek. Daha yüksek kullanım limitleri ve yeni Home entegrasyonlarıyla Apple, Apple Intelligence daha fazla cihaz ve hizmete yayılırken abonelerine büyüyen ekosisteminde kalmaları için bir neden daha sunuyor.

iCloud+ abonelik fiyatı ne kadar?

50 GB: 39,99 TL

200 GB: 129,99 TL

2 TB: 399,99 TL

6 TB: 1.299,99 TL

12 TB: 2.499,99 TL

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iOS 27'de bazı yapay zeka özellikleri ücretli olacak!

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