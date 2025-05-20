Google Android XR tabanlı gözlüklerini ve işbirliklerini duyurdu

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Google I/O 2025 kapsamında Google, bir dizi duyuru gerçekleştirdi. Firma, Android'in başlıklar ve diğer genişletilmiş gerçeklik cihazı form faktörleri için oluşturulmuş sürümü olan Android XR platformu hakkında bir güncelleme yaptı. Gerçekleştirilen canlı yayında firma, geçen yıl önizleme sürümünü yayınladığı XR platformu için yüzlerce geliştiricinin geliştirme yaptığını söyledi. Ayrıca yeni Gentle Monster ve Warby Parker ile işbirlikleri de duyuruldu.

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Yapılan açıklamaya göre Google'ın Gemini yapay zeka asistanı XR'ın bir parçası olarak uygulamalarda bağlam ve daha fazlasını sunmak için iş başı yapacak. Aynı zamanda Google, Samsung ile XR başlığı Project Moohan'ı inşa etmek için yaptığı ortaklığın bu yıl içinde meyvelerini vereceğini söyledi. Beklendiği gibi Samsung’un ilk XR başlığı bu yıl içinde satışa çıkacak. Samsung ile olan ortaklık sadece ürün bazlı olmayacak. Her iki şirketin de geliştiricilerin üzerinde çözümler üretebileceği bir yazılım ve donanım platformu halihazırda geliştiriliyor.

Yeni gözlükler ve işbirlikleri

Google I/O 2025'te ayrıca Gentle Monster ve Warby Parker ile yeni ortaklıklar duyuruldu. Bu firmaların ürünleri esasında doğrudan Meta'nın Ray-Ban Meta gözlüklerine karşı yer alacak.

I/O'da Google ayrıca Gemini yapay zekası ile güçlendirilmiş Android XR platformuna dayalı konsept gözlüklerini de gösterdi. Gözlükte, tıpkı Ray-Ban Meta gözlüklerde olduğu gibi bir kamera, mikrofon ve hoparlörler bulunuyor. Bildirimler ise gözlüklerin iç camında yer alan ayrı bir ekranda sergileniyor. Google, mesajlaşma, adım adım navigasyon, randevu planlama, canlı dil çevirileri ve fotoğraf çekme gibi birkaç farklı kullanım alanını da gösterdi. Tüm bu özellikler ise sınırlı sayıdaki kullanıcıya dağıtılan üniteler aracılığıyla test edilecek.

Xreal'den Project Aura

Tam Boyutta Gör

Bir diğer duyuru ise Xreal ile gerçekleştirildi. Project Aura adının verildiği akıllı gözlük projesinde detaylar şimdilik sınırlı ancak görünüşe göre bu, Samsung’un ardından ikinci resmi Android XR donanımı. Samsung’un XR cihazı daha çok başlık tarzında olacak, ancak Xreal’in Project Aura cihazı gözlük formunda bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Xreal, önceki modelleriyle — özellikle Xreal One gibi ürünlerle — kullanıcılara taşınabilir ve kişisel bir ekran deneyimi sunmuştu. Bu gözlükler, mobil cihazlara bağlanarak içerikleri gözlük ekranında görüntülemeye imkân tanıyordu. Opaklık ayarı sayesinde kullanıcılar, dış dünyayı görmek ya da engellemek konusunda esnekliğe sahip olabiliyordu. Project Aura da bu deneyimi daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

Henüz teknik özelliklerin çoğu açıklanmadı, ancak yayınlanan görseller ve Xreal sözcüsü Ralph Jodice’in açıklamaları bazı ipuçları veriyor. Gözlüğün menteşe ve burun köprüsüne yerleştirilmiş kameralar, sap kısımlarında mikrofonlar ve kontrol butonları dikkat çekiyor. Bu da Project Aura’nın donanım açısından seleflerine kıyasla daha gelişmiş bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

Gözlük, Qualcomm tarafından XR deneyimleri için optimize edilmiş bir yonga setiyle çalışacak. Hangi çip kullanılacağı netleşmese de yüksek performans beklentisi var. Ayrıca cihazda, Google’ın yapay zeka modeli Gemini yerleşik olarak bulunacak. Bu, gözlüğün yalnızca bir görüntüleme aracı değil, aynı zamanda etkileşimli ve akıllı bir asistan deneyimi sunacağını da gösteriyor.

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Google Android XR tabanlı gözlüklerini ve işbirliklerini duyurdu