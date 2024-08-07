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    Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor

    Google, yeni akış cihazı Google TV Streamer 4K modelini duyurdu ve 11 yıl önce tanıtılan Google Chromecast artık rafa kalkıyor. şte Google TV Streamer 4K özellikleri ve fiyatı...
    Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Google, uzun bir sessizliğin ardından yeni akış cihazı Google TV Streamer 4K modelini duyurdu. yaklaşık 11 yıl önce tanıtılan Chromecast'in halefi olacak cihaz, daha güncel donanım ve Gemini tabanlı yerleşik yapay zeka özellikleriyle geliyor. İşte Google TV Streamer 4K özellikleri ve fiyatı...

    Google TV Streamer 4K özellikleri

    Google TV Streamer 4K, selefinden yüzde 22 daha hızlı CPU, 4 GB RAM (son nesilden iki kat daha fazla) ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 6,4x3,0x1,0 cm ölçülerinde ve yaklaşık 162 gr ağırlığında olan cihaz, 4K 60FPS çıkışa sahip ve HDR, Dolby Vision ve Dolby Audio desteği de mevcut. Ayrıca kutu benzeri oval bir tasarımla TV'nin arkasına ulaşmadan set üstünde kullanılabiliyor.

    Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Akış cihazı, arka bölümde bir adet HDMI 2.1, Ethernet (10/100/1000 Mbps) ve bir adet USB-C bağlantı noktası sunuyor. Ancak USB çıkışı, yalnızca cihaza güç vermek için tasarlanmış. Bunun yanında Bluetooth 5.1 ve çift bantlı Wi-Fi mevcut. Böylece akıllı ev cihazları için Google Home Panel üzerinden akıllı ev merkezi olarak da kullanılabiliyor. 

    Android TV ile desteklenen Google TV Streamer 4K'nın en önemli özelliği ise, gemini tabanlı yerleşik AI desteği. Böylece akış cihazı, sesli komutlara ek olarak, medya özetleri, incelemeleri ve sezon içerikleri bazında bilgiler sunabiliyor. Tabii ki bunun Gemini ile sağlandığını belirtelim. Ayrıca Google AI sayesinde izleme tercihlerine göre içerik önerileri de alabiliyorsunuz.

    Google TV Streamer 4K çıkış tarihi ve fiyatı

    Google TV Streamer 4K, 24 Eylül'de satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ise 99 dolar. Bu da 2020 yılında tanıtılan Chromecast'e göre 50 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Cihazın kutusundan ise bir adet Sesli Uzaktan Kumanda (2 adet renk uyumlu AAA pil dahil), USB-A güç adaptörü ve USB-C - USB-A güç kablosu (1,8 m) çıkıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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