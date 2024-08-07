Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor

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Tam Boyutta Gör Google, uzun bir sessizliğin ardından yeni akış cihazı Google TV Streamer 4K modelini duyurdu. yaklaşık 11 yıl önce tanıtılan Chromecast'in halefi olacak cihaz, daha güncel donanım ve Gemini tabanlı yerleşik yapay zeka özellikleriyle geliyor. İşte Google TV Streamer 4K özellikleri ve fiyatı...

Google TV Streamer 4K özellikleri

Google TV Streamer 4K, selefinden yüzde 22 daha hızlı CPU, 4 GB RAM (son nesilden iki kat daha fazla) ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 6,4x3,0x1,0 cm ölçülerinde ve yaklaşık 162 gr ağırlığında olan cihaz, 4K 60FPS çıkışa sahip ve HDR, Dolby Vision ve Dolby Audio desteği de mevcut. Ayrıca kutu benzeri oval bir tasarımla TV'nin arkasına ulaşmadan set üstünde kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Akış cihazı, arka bölümde bir adet HDMI 2.1, Ethernet (10/100/1000 Mbps) ve bir adet USB-C bağlantı noktası sunuyor. Ancak USB çıkışı, yalnızca cihaza güç vermek için tasarlanmış. Bunun yanında Bluetooth 5.1 ve çift bantlı Wi-Fi mevcut. Böylece akıllı ev cihazları için Google Home Panel üzerinden akıllı ev merkezi olarak da kullanılabiliyor.

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Android TV ile desteklenen Google TV Streamer 4K'nın en önemli özelliği ise, gemini tabanlı yerleşik AI desteği. Böylece akış cihazı, sesli komutlara ek olarak, medya özetleri, incelemeleri ve sezon içerikleri bazında bilgiler sunabiliyor. Tabii ki bunun Gemini ile sağlandığını belirtelim. Ayrıca Google AI sayesinde izleme tercihlerine göre içerik önerileri de alabiliyorsunuz.

Google TV Streamer 4K çıkış tarihi ve fiyatı

Google TV Streamer 4K, 24 Eylül'de satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ise 99 dolar. Bu da 2020 yılında tanıtılan Chromecast'e göre 50 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Cihazın kutusundan ise bir adet Sesli Uzaktan Kumanda (2 adet renk uyumlu AAA pil dahil), USB-A güç adaptörü ve USB-C - USB-A güç kablosu (1,8 m) çıkıyor.

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Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor