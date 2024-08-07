Google TV Streamer 4K tanıtıldı: Chromecast tarih oluyor

Google TV Streamer 4K özellikleri
Google TV Streamer 4K, selefinden yüzde 22 daha hızlı CPU, 4 GB RAM (son nesilden iki kat daha fazla) ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 6,4x3,0x1,0 cm ölçülerinde ve yaklaşık 162 gr ağırlığında olan cihaz, 4K 60FPS çıkışa sahip ve HDR, Dolby Vision ve Dolby Audio desteği de mevcut. Ayrıca kutu benzeri oval bir tasarımla TV'nin arkasına ulaşmadan set üstünde kullanılabiliyor.
Android TV ile desteklenen Google TV Streamer 4K'nın en önemli özelliği ise, gemini tabanlı yerleşik AI desteği. Böylece akış cihazı, sesli komutlara ek olarak, medya özetleri, incelemeleri ve sezon içerikleri bazında bilgiler sunabiliyor. Tabii ki bunun Gemini ile sağlandığını belirtelim. Ayrıca Google AI sayesinde izleme tercihlerine göre içerik önerileri de alabiliyorsunuz.
Google TV Streamer 4K çıkış tarihi ve fiyatı
Google TV Streamer 4K, 24 Eylül'de satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ise 99 dolar. Bu da 2020 yılında tanıtılan Chromecast'e göre 50 dolarlık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Cihazın kutusundan ise bir adet Sesli Uzaktan Kumanda (2 adet renk uyumlu AAA pil dahil), USB-A güç adaptörü ve USB-C - USB-A güç kablosu (1,8 m) çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.