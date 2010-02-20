Google ve Microsoft, iPhone için karşı karşıya gelebilir

Apple'ın tek bir çeyrekte 10 milyona yakın satılan akıllı telefonu iPhone'un varsayılan arama motoru Google ve Microsoft'u karşı karşıya getirebilir.

Reuters'ın haberine göre Safari'nin varsayılan arama motoru Bing olacağı yönündeki iddialar hakkındaki yorumu sorulan Steve Ballmer'ın "Bu konuda açıklama yapmayacağım" demesine rağmen gülümsemesi ve mutlu gözükmesi, Microsoft ve Apple arasındaki flört iddialarının doğru olma olasılığını arttırıyor.

Google'ın Apple'a her sene varsayılan arama motoru için 100 Milyon dolar ödediği göz önüne alındığında, Microsoft'un aynı seviyedeki yada daha cazip bir teklifi, Google'a her alanda rakip iki şirket haline gelen Apple'ın Bing'e yönelmesine neden olacak gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Google cephesinden Apple'la aralarına kara kedi girdiğine dair dedikoduları yalanlama ve Apple'ın hala önemli iş ortaklarında olduğu yönündeki açıklamalar gelmişti.