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Google ve Microsoft, iPhone için karşı karşıya gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın tek bir çeyrekte 10 milyona yakın satılan akıllı telefonu iPhone'un varsayılan arama motoru Google ve Microsoft'u karşı karşıya getirebilir.

Reuters'ın haberine göre Safari'nin varsayılan arama motoru Bing olacağı yönündeki iddialar hakkındaki yorumu sorulan Steve Ballmer'ın "Bu konuda açıklama yapmayacağım" demesine rağmen gülümsemesi ve mutlu gözükmesi, Microsoft ve Apple arasındaki flört iddialarının doğru olma olasılığını arttırıyor.

Google'ın Apple'a her sene varsayılan arama motoru için 100 Milyon dolar ödediği göz önüne alındığında, Microsoft'un aynı seviyedeki yada daha cazip bir teklifi, Google'a her alanda rakip iki şirket haline gelen Apple'ın Bing'e yönelmesine neden olacak gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi'nde Google cephesinden Apple'la aralarına kara kedi girdiğine dair dedikoduları yalanlama ve Apple'ın hala önemli iş ortaklarında olduğu yönündeki açıklamalar gelmişti.


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.WondercrafteR. 9 yıl
Ben karışmıyorum artık sana Sitiv. Sana böyle mi öğrettik biz :D:D
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Ufak bir aletin varsayılan arama motoru olma karşılığı senelik 100 milyon dolar he.
Off bana bişeyler oluyo nerde ilaçlarım...:(
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asilx 9 yıl
Maps te Bing Maps üstünden çalışır artık.
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scan 9 yıl
Acaba Amerikada'ki bir vatandaş dava açsa ve dese ki kardeşim ben bir iphone kullanıcısıyım ve Apple benim üzerimden reklam geliri elde ediyor ben de bundan pay istiyorum. Ne olurdu acaba ? :))
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a1g0rithm 9 yıl
büyük ihtimalle bahse konu dava daha önceden açılmıştır...
bunu önlemek için de tribal bişeyler bulmuştur elmacılar...
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milyondabir 9 yıl
MEMLEKETTE HERSEY HABER OLMUS )
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Fashionality 9 yıl
microsoft neye rakip olacagını sasırdı
yakında oss ye girip bana da rakip olursa hic sasrımam
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realbrutal 9 yıl

Shady

Google'ın Apple'a her sene varsayılan arama motoru için 100 Milyon dolar ödediği göz önüne alındığında




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CaSsErDoDo 9 yıl
muhaaa artık steve ballmerın mimiklerden bile anlıyoruz seviyorum o adamı ya:D
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