Yapay zekanın geleceği şekilleniyor: Microsoft, Google ve OpenAI güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör Microsoft, Google ve OpenAI dahil olmak üzere yapay zeka alanındaki büyük oyuncular, daha sorumlu ve güvenli teknolojiler geliştirmek için önemli adımlar atıyor. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren önemli firmalar geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray’da bir araya gelmiş ve atılması gereken adımlar üzerinde görüşmüşlerdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Başkan Joe Biden, yapay zeka endüstrisi liderleriyle görüşmelerde bulunarak hesap verebilirliğin gerekliliğini vurgulamışlardı. Şimdi bu hamleler meyvelerini veriyor.

Yapay zeka daha güvenli olacak

Beyaz Saray tarafından açıklanan belgeye göre, teknoloji firmaları emniyet, güvenlik ve sosyal sorumlulukla ilgili önerilen sekiz önlemi kabul ettiler. Bu önlemler arasında bağımsız uzmanların yapay zeka modellerini olası kötü davranışlara karşı test etmesine izin vermek, siber güvenliğe yatırım yapmak ve üçüncü tarafları güvenlik açıklarını tespit etmeye teşvik etmek yer alıyor. Bu arada, Microsoft; Bing, Google; Bard ve OpenAI ise ChatGPT yapay zeka araçlarıyla endüstriyi domine ediyor. Ek olarak, ABD Kongresi, yapay zeka yasasını onayladıktan sonra bu ilkeler sonlacak.

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Önyargılar ve uygunsuz kullanımlar da dahil olmak üzere toplumsal riskleri ele almak için şirketler, sonuçları kapsamlı bir şekilde araştırmaya odaklanacak. Yapay zekanın güvenilirliği ve güvenliği için de şirketler hükümetlerle işbirlikçi bir yaklaşım benimseyecek. Ayrıca, kötüye kullanımı veya yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yapay zeka tarafından oluşturulan ses ve görsel içeriğin filigranlaması planlanıyor. Bu AI tarafından oluşturulan gerçekçi görsellerin olumsuz etkiler yaratmasını engelleyecektir. Alınacak sekiz öncelm maddeler olarak şu şekilde:

Bağımsız uzmanların kötü davranışlar için modelleri test etmesine izin verilecek Siber güvenliğe yatırım yapılacak Güvenlik açıklarını keşfetmeleri için üçüncü taraflarla iş birliği yapılacak Önyargılar ve uygunsuz kullanımlar dahil toplumsal risklere odaklanılacak Yapay zekanın toplumsal risklerine ilişkin araştırmalara ağırlık verilecek Güven ve güvenlik bilgileri diğer şirketler ve devlet ile paylaşılacak İçeriğin yapay zeka tarafından üretildiğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için sesli ve görsel içeriğe filigran eklenecek Toplumun en büyük sorunlarının üstesinden gelmek için sınır modelleri olarak bilinen son teknoloji yapay zeka sistemleri kullanılacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Şirketlerin derhal üstlenmeyi seçtikleri bu taahhütler, yapay zekânın geleceği için temel olması gereken üç ilkenin altını çiziyor ve sorumlu yapay zekânın geliştirilmesine yönelik kritik bir adımı işaret ediyor" denildi.

Öte yandan bu anlaşma veya mutabakat metni tamamıyla gönüllülük esasını dayanıyor. Bu bir iyi niyet göstergesi olarak algılanabilir ancak aynı zamanda kanun yapıcıların yapay zeka gelişiminin hızlı temposuna ayak uydurmada zorlandığını da ortaya koyuyor. Halihazırda ABD ve AB, kapsamlı yapay zeka yasaları üzerinde çalışıyor.

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