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Google'dan uygulama mağazası: Chrome Web Store açıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google bugün düzenlediği Chrome etkinliğinde, merakla beklenen yeni işletim sistemi Chrome OS hakkında bazı yeni detaylara açıklık getirse de asıl bomba Chrome Web Store lansmanı oldu. Google tarafından sene başında tanıtılan ve web tabanlı aplikasyonları içeren yeni uygulama mağazası, bugün itibariyle resmen açılmış oldu.

Şu an için sadece Amerika'daki Chrome kullanıcılarının faydalanabildiği Chrome Web Store üzerinden ilk etapta 500 civarında uygulama sunulacağı belirtildi. Aralarında New York Times ve Amazon Windowshop ile birlikte Electronic Arts'ın Poppit oyunu gibi aplikasyonların yer aldığı uygulama mağazasının, 2011'de agresif bir şekilde büyümesi bekleniyor.

Google'ın Chrome Web Store için altını çizdiği ana nokta "keşfedilebilirlik". Geleceğin, internet olduğunu vurgulayan Google, uygulama geliştiricilerin hazırlayacağı HTML5 tabanlı apkilasyonlarla birlikte web deneyiminin yeni bir boyut kazanacağını ve yeni içeriklerin ortaya çıkacağına dikkat çekiyor.

Chrome Web Store'ın internetin gelişimine yönelik uzun vadeli evrensel hedeflerinin yanında kısa ve orta vadedeki temel işlevi ise Chrome OS işletim sistemine katkı sağlamak olacak. Google'ın internet servislerini temel alan yeni işletim sistemi Chrome OS, offline çalışma kabiliyetine de sahip olacak ve Web Store'daki uygulamalar büyük önem taşıyacak.

Google Chrome Web Store'ın resmi erişim adresi; chrome.google.com/webstore.


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umitclk 8 yıl
Güzel olmuş
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Thracian Spartacus 8 yıl
Biraz geç gördüm ama gayet iyi olmuş bence.
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Batuist 8 yıl
çok güzel bir başlangıç sayılır.. android market gibi ama işletim sistemi farklı.. yeni chromelu netbooklarda duyuruldu hayırlı olsun..!!
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SUAVI 8 yıl
Google OS için iyi bir hazırlık turu...

Hemen Gmail Applicationu kurdum, masaüstüne filan çok güzel kısa yol atayabiliyorsunuz direk.
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