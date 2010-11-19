Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın Amerika pazarındaki arama payı Ekim ayında artış gösterdi

8 yıl
8,7b
1
3
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Internet devi Google'ın, Amerika pazarındaki arama payı Ekim ayında artış gösterdi. Araştırma firması comScore tarafından açıklanan rakamlara göre arama motoru Google, Eylül ayında %62.9 olan pazar payını %64.3'e çıkardı. Mountain merkezli firmanın arama pazarındaki lider pozisyonu Ekim ayında güç kazanırken, Yahoo'nun ve Bing'in ise ilgili dönem için kayı yaşadığı ve sırasıyla %19.2 ile %12.5 olan Eylül ayı pazar paylarının %18.5 ile %12. 1 seviyesine gerilediği belirtiliyor.

Arama dünyasının devleri kadar küçük oyuncuların da pazar kaybettiğini görüyoruz. Ask ve AOL'nin de kayıp yaşadığı ve pazar paylarının %3.2 ile %1.9'a düştüğü bildirildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 yıl
Aynı şekilde benim de. Bing in video aramalarında sadece önizleme özelliği iyi ama başka hiç bir şeyini beğenmiyorum. Zaten adı bile cins.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istblacken 8 yıl
Google tekel mekel ama yine de en iyi hizmeti sağlayan firma. Sonuç ta şaşırtıcı değil tabii. Diğer arama motorları amerikada aktif olsa bile Google'ın uluslararası kullanılırlığı ve yerelleşmesi %60 lardan çok daha fazla. Mesela Türkiye'de pazar payı rahat %90'ın üzerindedir diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
valla benim arama pazarımın %100ünü oluşturuyor google.. diğer hiçbirinin sonuçları google kadar iyi değil...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic'in 3D TV ve 3D Kamerası Mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim