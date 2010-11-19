Internet devi Google'ın, Amerika pazarındaki arama payı Ekim ayında artış gösterdi. Araştırma firması comScore tarafından açıklanan rakamlara göre arama motoru Google, Eylül ayında %62.9 olan pazar payını %64.3'e çıkardı. Mountain merkezli firmanın arama pazarındaki lider pozisyonu Ekim ayında güç kazanırken, Yahoo'nun ve Bing'in ise ilgili dönem için kayı yaşadığı ve sırasıyla %19.2 ile %12.5 olan Eylül ayı pazar paylarının %18.5 ile %12. 1 seviyesine gerilediği belirtiliyor.

Arama dünyasının devleri kadar küçük oyuncuların da pazar kaybettiğini görüyoruz. Ask ve AOL'nin de kayıp yaşadığı ve pazar paylarının %3.2 ile %1.9'a düştüğü bildirildi.