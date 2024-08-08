Apple yöneticisi: Microsoft, şirketi satsa bile Google'ın yerini alamaz

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olması için Apple'a her sene milyarlarca dolar para ödediği biliniyor. Ancak bu durum ABD'de davaya konu oldu ve geçtiğimiz gün, ABD Yargıcı Amit Mehta, Google'ın rekabeti önleyerek tekelci olduğuna kanaat getirdi.

Ancak teknoloji devleri arasındaki parasal anlaşma, bir Apple yöneticisinin Google'ın arama motoruna anlamlı bir alternatif olmadığını söylemesiyle simbiyotik bir ilişki gibi görünüyor. Apple'ın Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Bing'in Google'ın alternatifi olmadığını söyleyerek, Microsoft'un şirketin tamamını verse bile Apple'ın Bing'i tercih etmeyeceği söyledi.

Apple, Google’dan her yıl aldığı 20 milyar doları kaybedebilir 22 sa. önce eklendi

"Microsoft, Bing'i ücretsiz vermeyi teklif etti"

2018'de, Microsoft'un Bing'i Apple'a satmaya çalıştığı ancak platformun kalite ve doğruluk sorunlarıyla dolu olduğu ve bu nedenle Google'ın platformuyla rekabet etmesinin mümkün olmadığı bildirilmişti. Yazılım devi, en son olarak 2020 yılında girişimde bulunmuş ama sonuç alamamıştı. Cue, hatta Microsoft'un Bing'i kendilerine ücretsiz vermeyi teklif ettiğini iddia etti.

Apple ve Google, anlaşmalarından memnun olsalar da, son çıkan tekel kararı, anlaşmanın feshedilmek zorunda kalınmasına ve Apple'ın senelik 20 milyar doları aşan gelirden mahrum kalmasına sebep olabilir.

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