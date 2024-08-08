Apple yöneticisi: Microsoft, şirketi satsa bile Google'ın yerini alamaz

Ancak teknoloji devleri arasındaki parasal anlaşma, bir Apple yöneticisinin Google'ın arama motoruna anlamlı bir alternatif olmadığını söylemesiyle simbiyotik bir ilişki gibi görünüyor. Apple'ın Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, Bing'in Google'ın alternatifi olmadığını söyleyerek, Microsoft'un şirketin tamamını verse bile Apple'ın Bing'i tercih etmeyeceği söyledi.
"Microsoft, Bing'i ücretsiz vermeyi teklif etti"
2018'de, Microsoft'un Bing'i Apple'a satmaya çalıştığı ancak platformun kalite ve doğruluk sorunlarıyla dolu olduğu ve bu nedenle Google'ın platformuyla rekabet etmesinin mümkün olmadığı bildirilmişti. Yazılım devi, en son olarak 2020 yılında girişimde bulunmuş ama sonuç alamamıştı. Cue, hatta Microsoft'un Bing'i kendilerine ücretsiz vermeyi teklif ettiğini iddia etti.
Apple ve Google, anlaşmalarından memnun olsalar da, son çıkan tekel kararı, anlaşmanın feshedilmek zorunda kalınmasına ve Apple'ın senelik 20 milyar doları aşan gelirden mahrum kalmasına sebep olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.