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Tam Boyutta Gör Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği ve geliştiriciliğini Alkimia Interactive'in yaptığı Gothic Remake için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. 2001 yapımı popüler açık dünya RPG oyunu, yenilenen grafikler ve yepyeni bir hikaye tasarımıyla geliyor. İşte oyundan görüntüler...

Gothic 1 Remake için yeni fragman yayınlandı

Kaçıranlar için Gothic 1 Remake'in orijinal Gothic 1'in temel yapısına sadık kalacağı söyleniyor. Paylaşılan fragmanda ise bunu doğrulayabiliyoruz. Açık dünya RPG deneyimine odaklanan yapım, kimsenin kaçamadığı ve üç farklı grubun yönettiği Valley of Mines’da geçiyor. Ayrıca, bu yolculukta nereye ve ne zaman gideceğinize karar vermekte tamamen özgürsünüz, ancak NPC'lerin güvenini kazanmak da dahil bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olacak.

Aktarıldığı kadarıyla Gothic 1 Remake, yavaş ve taktiksel bir karakter ilerlemesi sunacak. Oyuncular çeşitli yakın dövüş veya menzilli silahlar arasında seçim yapabilecek ve ayrıca büyü öğrenebilecekler. Bu silahları eğitmek, etkinliklerini en üst düzeye çıkarmak için çok önemli olacak. Ayrıca Alkimia, oyunun yeni görevler içereceğini ve mevcut olanlardan bazılarını genişleteceğini açıkladı. Zanaatkarlık daha karmaşık olacak ve karakter ilerlemesi daha ödüllendirici olacak. İşte Gothic 1 Remake için paylaşılan oynanış fragmanı...

PlayStation 5, Xbox Series ve PC için için çıkış yapacak Gothic remake bir süredir geliştiriliyor ve stüdyo tarafından Mart 2025'e işaret edildi. Ancak henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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Gothic 1 Remake için yeni fragman yayınlandı