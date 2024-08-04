Gothic 1 Remake için yeni fragman yayınlandı
Kaçıranlar için Gothic 1 Remake'in orijinal Gothic 1'in temel yapısına sadık kalacağı söyleniyor. Paylaşılan fragmanda ise bunu doğrulayabiliyoruz. Açık dünya RPG deneyimine odaklanan yapım, kimsenin kaçamadığı ve üç farklı grubun yönettiği Valley of Mines’da geçiyor. Ayrıca, bu yolculukta nereye ve ne zaman gideceğinize karar vermekte tamamen özgürsünüz, ancak NPC'lerin güvenini kazanmak da dahil bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olacak.
Aktarıldığı kadarıyla Gothic 1 Remake, yavaş ve taktiksel bir karakter ilerlemesi sunacak. Oyuncular çeşitli yakın dövüş veya menzilli silahlar arasında seçim yapabilecek ve ayrıca büyü öğrenebilecekler. Bu silahları eğitmek, etkinliklerini en üst düzeye çıkarmak için çok önemli olacak. Ayrıca Alkimia, oyunun yeni görevler içereceğini ve mevcut olanlardan bazılarını genişleteceğini açıkladı. Zanaatkarlık daha karmaşık olacak ve karakter ilerlemesi daha ödüllendirici olacak. İşte Gothic 1 Remake için paylaşılan oynanış fragmanı...
PlayStation 5, Xbox Series ve PC için için çıkış yapacak Gothic remake bir süredir geliştiriliyor ve stüdyo tarafından Mart 2025'e işaret edildi. Ancak henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.