Yıldız Holding bünyesinde yeni teknoloji yatırım şirketi: Gözde Tech Ventures

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Yıldız Holding bünyesinde bulunan Gözde Girişim yeni bir şirket kurdu. Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. ismindeki yeni şirket, yurt içi ve yurt dışında teknoloji yatırımları yapacak. Türkiye’de teknoloji girişimlerinin dünyaya adını duyurmasıyla birlikte büyük şirketlerin bu alana ilgisi de artıyor.

Gözde Tech Ventures, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

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Gözde Tech Ventures’in yönetim kurulu başkanlığını Yahya Ülker üstleniyor. İki yıl içinde 20 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaşarak yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlıyor. Uzun vadede Gözde Girişim’in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır.”

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Gözde Girişim'den yeni bir teknoloji şirketi: Gözde Tech Ventures