Türk Telekom ile Korea Telecom arasında iş birliği

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İspanya’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılan Türk Telekom, küresel iş birliği anlaşmalarına devam ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce 5G’yi Türkiye’ye getirme çalışmaları için iş birliği yapılan Korea Telecom ile yeni bir anlaşma yapıldı.

Türk Telekom ile Korea Telecom arasında "Dijital Dönüşümde Stratejik İş Birliği" anlaşması imzalandı. 5G ve yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan bu anlaşma, IoT tabanlı uygulamalara dayanan akıllı şehirleri kapsayan ‘akıllı alanlar’ projelerini kapsıyor.

Bu anlaşmayla birlikte 5G, yapay zeka, büyük veri, bulut, robot ve nesnelerin inteneti gibi dijital dönüşüm servisleri tabanlı uygulama projeleri geliştirerek hayata geçirmeyi planlıyor. Bu iş birliği ile birlikte de her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek; 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (Araçtan her şeye), kamu düzeni, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı birçok alanda birlikte çalışacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Korea Telecom ile yaptığımız anlaşmayla hayata geçireceğimiz projeleri tüketicilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Her iki şirket de kendi ülkelerinde ilk telekomünikasyon altyapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şirketler. Kurum kültürü ve tecrübe olarak pek çok ortak noktamız var” diye konuştu.

Türk Telekom’un köklü geçmişi ve bilgi birikimiyle sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmenin sorumluluğunu üstlenerek sektöre liderlik ettiğinin altını çizen Önal, “Türk Telekom olarak 5G özelinde yaptığımız çalışmalarla 5G’nin yol haritasının çizilmesine yönelik dünyada etkin rol oynuyor; IoT, yapay zekâ gibi odak alanlara yaptığımız yatırımlarla pek çok farklı platformda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, Mavenir ve ComPro’dan Open vRAN denemesi 19 sa. önce eklendi

Türk Telekom'dan global iş birlikleri

Türk Telekom, MWC’de başka iş birliklerine de imza attı. Parellel Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere iş birliği yapma konusunda anlaşma sağlandı. Bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir, sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP (Telecom Infra Project) ile de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürütülecek. Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürecek, üretimi ve verimliliği artıracak, 5G’nin düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabiliyetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri yapılacak. Huawei ile imzalanan İyi Niyet Sözleşmesi ile 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışılacak. ZTE ve Netaş ile imzalanan İyi Niyet Sözleşmesi ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

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