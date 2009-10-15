GPU-Z'nin 0.3.6 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım tutkunlarının sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve ekran kartları hakkında detaylı bilgiler veren GPU-Z uygulamasının 0.3.6 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın versiyonunda AMD'nin çalışmalar devam eden çift grafik işlemcili Hemlock serisi ve 2010 başında tanıtılması beklenen Cedar kod adlı ATi Radeon HD 5600 ile Redwood kod adlı ATi Radeon HD 5300 serisi DirectX 11 kartlarına ön destek sunuyor. Radeon HD 5770, 5850, ve 5870 modelleri için tam destek sunan GPU-Z 0.3.6, Nvidia'nın NVIDIA GT 130, 9600 GE, Tesla C1060, G 220, GT 220, NVS 3100, GTS 160 M, NVS 160M, NVS 150M, G105M, GT 240M, G105M, G210M, G310M ve ION LE modellerini de tanımlayabiliyor.

Çok sayıda güncelleştirme içeren GPU-Z 0.3.6'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.