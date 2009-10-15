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GPU-Z'nin 0.3.6 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin 0.3.6 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım tutkunlarının sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve ekran kartları hakkında detaylı bilgiler veren GPU-Z uygulamasının 0.3.6 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamanın versiyonunda AMD'nin çalışmalar devam eden çift grafik işlemcili Hemlock serisi ve 2010 başında tanıtılması beklenen Cedar kod adlı ATi Radeon HD 5600 ile Redwood kod adlı ATi Radeon HD 5300 serisi DirectX 11 kartlarına ön destek sunuyor. Radeon HD 5770, 5850, ve 5870 modelleri için tam destek sunan GPU-Z 0.3.6, Nvidia'nın NVIDIA GT 130, 9600 GE, Tesla C1060, G 220, GT 220, NVS 3100, GTS 160 M, NVS 160M, NVS 150M, G105M, GT 240M, G105M, G210M, G310M ve ION LE modellerini de tanımlayabiliyor.

Çok sayıda güncelleştirme içeren GPU-Z 0.3.6'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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yagmurteam 10 yıl
hemen indir Elim
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Wilson Fisk 10 yıl
DsgnrYgt

techpowerup.com/...







o haldeyken furmark acsana bir ya da her hangi 3d bisi.


bendekini gostereyim 850/1100 stabil.olurunu goster de bakalim.

techpowerup.com/...
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sagopakey78 10 yıl
bazı donanım sitelerinde hd5770 incelemesinde gpu-z'nin eski sürümü kullanılmış, kart tam olarak tanınmıyordu.
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Wilson Fisk 10 yıl
hiz degistirdiginiz zaman aninda degisiyor bant pixel filan degerleri gayet guzel hatirlatma icin tesekkurler.
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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