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    Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi

    Gravity Industries'e ait uçan giysi, bir silahla güncellendi. Pilotun arkasında bulunan tarete yerleştirilen henüz gerçek olmayan silah, pilotun baktığı istikamete doğru hareket edebiliyor.
    4 sa.
    1,1b
    12
    6
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi
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    Gravity Industries isimli şirketin geliştirdiği uçan giysiye silah monte edildi. Henüz gerçek mermiler atamasa bile giysiye eklenen Airsoft tüfeği ile yapılan uçuşun görüntüleri bir videoda paylaşıldı.

    Gravity’nin talebi üzerine James Bruton isimli mühendis tarafından geliştirilen prototip ile ilgili detaylar, aynı videoda izleyiciye aktarılıyor. Mühendisin geliştirdiği prototipte bir taret üzerine yerleştirilen silah, pilotun baktığı yöne doğru hareket edebiliyor. Tony Stark’ın Iron Man giysisine benzetilen tasarımda pilot örneğin aşağıya baktığında silah da aynı istikameti gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Modern Warfare, tam 175 GB depolama alanı istiyor!"  

    Prototipin geliştirilme safhasının başlarında silahın sağa ve sola hareket etmesini sağlayan özellik ise maalesef daha sonra kullanılmamaya başlamış. Bir çoğumuzun da tahmin edebileceği üzere bunun nedeni, silahın pilotun kafasına çarparak kazalara meydan vermesini engellemek olduğu belirtilmiş.

    Orduların ilgisini çekiyor

    Alanında bir ilk olmayan söz konusu prototipin benzeri, hatırlanacağı üzere Fransız mucit Franky Zapata tarafından da kullanılmıştı. Flyboard Air adı verilen giysiyle Paris Bastille Günü törenlerinde bir uçuş gerçekleştiren Zapata, elindeki oyuncak tüfekle izleyicilere bir gösteri yapmıştı. Zapata aynı giysiyle Manş Denizi’ndeki Dover Boğazı’nı uçarak geçmişti. İlk denemede başarısız olan mucit, 4 Ağustos’ta yaptığı denemede bu kez başarıya ulaşmıştı.

    Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi
    Tam Boyutta Gör
    Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi
    Bu tür kıyafetlerin ülke orduları tarafından silah maksatlı kullanılıp kullanılmayacağı henüz net olarak bilinmiyor. Ancak gösteriye çıkan prototiplerin silahlarla birlikte sergilenmesinin arkasındaki amacın tam da bu maksatla olduğunu kestirmek zor değil.

    İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson’un daha Nisan ayında silahsız olarak yapılan gösteride Gravity ile görüştüğü biliniyor. Bakanın burada şirketin kurucusu Richard Browning ‘e bu giysiyle bir gemiye saldırı düzenlenip düzenlenemeyeceğini sorduğu ifade ediliyor.



    https://futurism.com/the-byte/adding-guns-flying-iron-man-jet-suit Yorum Yaz
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    kendini vuracak haberi yok...
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    Feyzuli 2 sa.
    Red alert 2 de uçan adamları hatırlıyor muyuz?
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    avcar 2 sa.
    Sola baktığında kendi kafasına sıkar gari??
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    redoracle 3 sa.
    Kafama sıkar uçar giderim temsili.
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    danmur 3 sa.
    tabi düzenlenir.
    sonuç: one dead
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    Xit 3 sa. en beğenilen
    kendini vuracak haberi yok...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dede17 3 sa. Xit
    Yesin başını hemen silah öldürme isteği
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