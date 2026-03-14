Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077 için yeni DLC mi geliyor? CD Projekt RED konuya açıklık getirdi

    Game Pass'e gelmesiyle yeniden gündeme taşınan Cyberpunk 2077 için yeni bir ek paket (DLC) mi yayınlanacak. CD Projekt RED, son günlerde konuşulan bu ihtimale dair açıklama yaptı.

    Son derece sıkıntılı bir çıkış yapmış olmasına rağmen zamanla bu sorunla düzelterek itibarını düzelten Cyberpunk 2077, bugün artık modern rol yapma oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bu yüzden bu oyunla daha fazla zaman geçirmek isteyen pek çok oyuncu bulunuyor. Şu sıralar artık devam oyunu için bekleyen bu kitle, geçtiğimiz günlerde çıkan bir söylentiyle umutlandı. Çünkü CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 için sürpriz bir DLC (ek paket) hazırladığı iddia ediliyordu.

    CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 İçin Yeni İçerik Hazırlamıyoruz

    Bu ihtimal serinin hayranlarını umutlandırmış olsa da bu umutlar uzun süre yaşamadı. CD Projekt RED, sosyal medya hesaplarından gelen bir soruya yanıt vererek, Cyberpunk 2077 için yeni bir DLC veya genişleme üzerinde çalışmadıklarını duyurdu.

    Stüdyonun bu kararı almasında, artık başka oyunlara yönlendirmiş olmasının da payı büyük. CD Projekt RED şu sıralar özellikle The Witcher 4 üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bunun yanında ilk The Witcher oyununun yeniden yapımı da geliştirme aşamasında. Tüm bunların yanında Cyberpunk 2 için de hazırlıklar sürüyor. Cyberpunk evreniyle ilgili bir sonraki büyük haber, artık bu yeni oyunla ilgili olacak gibi duruyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum