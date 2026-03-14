Cyberpunk 2077 için yeni DLC mi geliyor? CD Projekt RED konuya açıklık getirdi

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 İçin Yeni İçerik Hazırlamıyoruz
Bu ihtimal serinin hayranlarını umutlandırmış olsa da bu umutlar uzun süre yaşamadı. CD Projekt RED, sosyal medya hesaplarından gelen bir soruya yanıt vererek, Cyberpunk 2077 için yeni bir DLC veya genişleme üzerinde çalışmadıklarını duyurdu.
Stüdyonun bu kararı almasında, artık başka oyunlara yönlendirmiş olmasının da payı büyük. CD Projekt RED şu sıralar özellikle The Witcher 4 üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bunun yanında ilk The Witcher oyununun yeniden yapımı da geliştirme aşamasında. Tüm bunların yanında Cyberpunk 2 için de hazırlıklar sürüyor. Cyberpunk evreniyle ilgili bir sonraki büyük haber, artık bu yeni oyunla ilgili olacak gibi duruyor.
