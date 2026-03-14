Cyberpunk 2077 için yeni DLC mi geliyor? CD Projekt RED konuya açıklık getirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son derece sıkıntılı bir çıkış yapmış olmasına rağmen zamanla bu sorunla düzelterek itibarını düzelten Cyberpunk 2077, bugün artık modern rol yapma oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Bu yüzden bu oyunla daha fazla zaman geçirmek isteyen pek çok oyuncu bulunuyor. Şu sıralar artık devam oyunu için bekleyen bu kitle, geçtiğimiz günlerde çıkan bir söylentiyle umutlandı. Çünkü CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077 için sürpriz bir DLC (ek paket) hazırladığı iddia ediliyordu.

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 İçin Yeni İçerik Hazırlamıyoruz

Bu ihtimal serinin hayranlarını umutlandırmış olsa da bu umutlar uzun süre yaşamadı. CD Projekt RED, sosyal medya hesaplarından gelen bir soruya yanıt vererek, Cyberpunk 2077 için yeni bir DLC veya genişleme üzerinde çalışmadıklarını duyurdu.

Stüdyonun bu kararı almasında, artık başka oyunlara yönlendirmiş olmasının da payı büyük. CD Projekt RED şu sıralar özellikle The Witcher 4 üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bunun yanında ilk The Witcher oyununun yeniden yapımı da geliştirme aşamasında. Tüm bunların yanında Cyberpunk 2 için de hazırlıklar sürüyor. Cyberpunk evreniyle ilgili bir sonraki büyük haber, artık bu yeni oyunla ilgili olacak gibi duruyor.

