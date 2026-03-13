    Steam'deki bu oyunlar virüs içeriyor: FBI inceleme başlattı!

    FBI, Steam'deki birkaç oyunda kötü amaçlı yazılım tespit edilmesinin ardından inceleme başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, virüs içeren oyunları indirenleri arıyor. İşte ayrıntılar:

    Valve, geçtiğimiz yıl birkaç Steam oyununda kötü amaçlı yazılım bulunduğunu, sonrasında oyunlardan kaldırıldığını açıklamıştı. Yayıncı, potansiyel kurbanları e-posta göndererek bilgilendirmişti. Olaydan bir yıl sonra FBI, Steam’deki kötü amaçlı yazılım saldırısı soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

    FBI’ın 11 Mart tarihli açıklaması şu şekilde: “FBI’ın Seattle Şubesi, kötü amaçlı yazılım içeren Steam oyunlarını yükleyen olası kurbanları tespit etmeye çalışıyor. FBI, tehdit aktörünün öncelikle Mayıs 2024 ile Ocak 2026 tarihleri ​​arasında kullanıcıları hedef aldığını düşünüyor. İncelemelerde, birkaç oyun tespit edildi.

    Federal yetkililer, BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova dahil olmak üzere etkilenen birçok oyunu zaten tespit etti. Çok bilinen oyunlar olmasalar da, bazıları tanıdık gelebilir. Geçen yılın başlarında, ücretsiz oynanabilen PirateFi oyununun hesap kimlik bilgilerini ve diğer bilgileri çalmak için tasarlanmış kötü amaçlı yazılım içerdiği bildirilmişti. 2D platform oyunu BlockBlasters da geçen yıl manşetlere çıktı; 30 Temmuz 2025'te çıkan oyuna 30 Ağustos'ta kripto para çekme bileşeni eklendi. Bir yayıncı oyunu indirdikten sonra 32.000 dolardan fazla para kaybetti. BleepingComputer, 261 Steam hesabından toplam 150.000 dolar çalındığını paylaştı.

    Steam de FBI soruşturmasına ilişkin kullanıcılara e-posta gönderdi: “Bağlantılı mesajın ve web sitesinin gerçekten FBI'dan olduğunu doğrulayabiliyoruz. Eğer “DashFPS (2104960)” adlı oyunla bir kötü amaçlı yazılım bulaştıysa, FBI sitesine girip ankete yanıt vermenizi öneririz.”

    FBI, soruşturduğu federal suçların mağdurlarının kimliklerini açıklamanın yasal olarak zorunlu olduğunu, çünkü bu kişilerin federal ve/veya eyalet yasaları uyarınca belirli hizmetlerden, tazminattan ve haklardan yararlanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, tüm mağdurların kimliklerinin gizli tutulacağını ekliyor. Eğer Steam'de bu oyunlardan birini indirip oynadıysanız, ilgili formu doldurabilirsiniz. Eğer mağdur olan başka birini tanıyorsanız, Steam_Malware@fbi.gov adresine e-posta gönderebilirsiniz.

    Kötü amaçlı yazılım içeren Steam oyunları

    • BlockBlasters
    • Chemia
    • Dashverse
    • DashFPS
    • Lampy
    • Lunara
    • PirateFi
    • Tokenova
