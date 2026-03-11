Crimson Desert için PC ve konsol gereksinimleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Pearl Abyss, merakla beklenen açık dünya aksiyon RPG oyunu Crimson Desert için platformlara göre hazırlanan sistem gereksinimlerini paylaştı. Açıklanan liste, PC'nin yanı sıra PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S ve el konsolu tarafında ROG Xbox Ally modellerini kapsıyor.

Crimson Desert PC sistem gereksinimleri

PC tarafında minimum gereksinimler oldukça erişilebilir seviyede tutulmuş durumda. Oyun, yükseltilmiş 1080p çözünürlükte 30 FPS hedefiyle Radeon RX 5500 XT veya GeForce GTX 1060 seviyesinde ekran kartlarıyla çalışabiliyor. İşlemci tarafında ise Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5-8500 yeterli görülüyor. Önerilen sistem gereksinimleri tarafında donanım ihtiyacı biraz daha yükseliyor.

1080p 60 FPS veya 4K 30 FPS hedefi için Radeon RX 6700 XT veya GeForce RTX 2080 ekran kartları öneriliyor. İşlemci tarafında ise Ryzen 5 5600 veya Core i5-11600K modelleri tavsiye ediliyor. 4K Ultra'da ise oyuncuların Radeon RX 9070 XT veya GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı, Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-13600K işlemcilere ihtiyacı olacak. Oyunun toplam boyutu ise 150GB.

Xbox ve PS5'te 2K 30FPS

Tam Boyutta Gör Ayrıca Pearl Abyss, konsol tarafındaki performans hedeflerini de paylaştı. Xbox Series X ve PlayStation 5, performans modunda 1080p 60 FPS sunarken dengeli ve kalite modlarında yükseltilmiş 4K çözünürlükte sırasıyla 40 FPS ve 30 FPS hedefliyor. PlayStation 5 Pro modelinde ise PSSR yükseltme teknolojisi kullanılıyor ve kalite modunda ışın izleme ayarları yükseltilmiş durumda.

Xbox Series S tarafında ise donanım sınırları nedeniyle hedefler daha düşük tutulmuş. Konsol 720p 40 FPS veya 1080p 30 FPS seçenekleriyle çalışıyor ve ışın izleme desteği bu modelde yer almıyor. Son olarak Mac cihazlarda minimum destek M2 Pro işlemciden başlarken, üst seviye yapılandırmalar için M3 Ultra veya M4 Max tabanlı sistemler öneriliyor.

Crimson Desert çıkış tarihi

Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

