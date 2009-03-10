Greenpeace ile yeşil enerji ve küresel ısınma üzerine

Genel Yayın Yönetmeni
Güneş enerjisi fuarında son röportajımız Greenpeace Türkiye Gönüllülüleri ile oldu. Yeşil enerji ve Küresel ısınma üzerine konuştuk.
Güneş enerjisi fuarında yaptığımız röportajlar Greenpeace gönüllüleri ile yaptığımız sohbet ile son buluyor.
Bu videomuzda Greenpeace Türkiye Gönüllülerinden yeşil enerjiye bakışları ve Greenpeace'in faliyetleri hakkında bilgi alıyoruz.
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TERMİL SANTRAL İSTEMİYORUZ LÜTFEN BİR BAKIN
dh yetkilileri bir yardım yaptı mı?
Bunun alınacak bi önlemide kalmamış malesef illaki olacakmış yani :(