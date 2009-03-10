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Greenpeace ile yeşil enerji ve küresel ısınma üzerine

10 yıl
49,5b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güneş enerjisi fuarında son röportajımız Greenpeace Türkiye Gönüllülüleri ile oldu. Yeşil enerji ve Küresel ısınma üzerine konuştuk.

Güneş enerjisi fuarında yaptığımız röportajlar Greenpeace gönüllüleri ile yaptığımız sohbet ile son buluyor.

Bu videomuzda Greenpeace Türkiye Gönüllülerinden yeşil enerjiye bakışları ve Greenpeace'in faliyetleri hakkında bilgi alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scbcab 9 yıl
forum.donanimhaber.com/...,
TERMİL SANTRAL İSTEMİYORUZ LÜTFEN BİR BAKIN
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Einstein 10 yıl
Güneş ve rüzgar panelleri arttırılsa çok iyi olur sonuçta yenilenemez kaynaklar tükeniyo. Mesela denizlerde bu rüzgar panelleri arttırılabilir veya evlerin çatılarına elektrik üreten güneş panellerinden konulsa çok büyük bir enerji tasarrufu olur. Ayriyeten aldığımız her türlü beyaz eşya, ampul vb. elektrikli ürünlerin en az enerji harcayanı kullanılırsa da küresel ısınmayı yavaşlatmış oluruz. Toplu taşıtlar artar ve kişisel araç kullanımı azaltılırsa da büyük bir tasarruf yapılmış olur diye düşünüyorum. :)
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Vuze 10 yıl
video için teşekkürler
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nubitata 10 yıl
video için teşekkürler.

dh yetkilileri bir yardım yaptı mı?
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labtek38 10 yıl
İnsanoğlu yiyeceği,suyu,güvenliği ve olduğu sürece son derece medeni bir ırktır fakat bunlardan biri elinden alındığında vahşi hayvanlardan bir farkımız kalmaz ve yaşamımızı sürdürmek için herşeyi yaparız. Ve bu günler sandığınızdan çoook daha yakında.
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KızıL_Shaman 10 yıl

Orjinalden alıntı: labtek38

İnsanoğlu yiyeceği,suyu,güvenliği ve olduğu sürece son derece medeni bir ırktır fakat bunlardan biri elinden alındığında vahşi hayvanlardan bir farkımız kalmaz ve yaşamımızı sürdürmek için herşeyi yaparız. Ve bu günler sandığınızdan çoook daha yakında.



Bunun alınacak bi önlemide kalmamış malesef illaki olacakmış yani :(
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Speed-Step 10 yıl
Online bağış bence de olmalı. Düzenli bağışta bulunulan bir sistemi itici bulan bir çok kişi, online tek seferlik bağış seçeneğini olumlu karşılayabilir.
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gun 10 yıl
Türkiye'de online anti virüs yazılımı alıp kurabiliyor, oyun yükleyebiliyorsak en azından internet üzerinden de kredi kartı ile bağış yapabilmeliyiz diye düşünüyorum.
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max975 10 yıl
bakalım ne kadarına sanayileşmiş ülkeler izin verecek...
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