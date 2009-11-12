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G.Skill 2200MHz'de çalışan yüksek performans odaklı DDR3 kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Falcon II serisi SSD depolama sürücülerini duyuran G.Skill, yeni modellerle ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı DDR3 bellek kitini duyurdu. Dünyanın en hızlı DDR3 kiti olarak tanımlanan yeni çözüm 2200MHz'de çalışıyor ve CL 7-10-10-28 zamanlamalarıyla geliyor.

2GB kapasiteli iki adet DDR3 modülünden oluşan kitin Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcilerle özellikle de Core i7 860 ve 870 modelleriyle kullanılmak için hazırlandığı belirtiliyor. Çalışma gerilimi 1.65v olarak belirlenen DDR3 bellek kitinin Pi serisi yeni bir soğutucu ile donatıldığı ayrıca Turbulance isimli bellek fanuyla satın alınabileceği de açıklandı.

G.Skill'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı 2200MHz'de çalışan CL7 zamanlamalı yeni bellek kitinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.


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OverClocK1ng 10 yıl
Müsaade edin de iyi olsun. Dünyanın en iyi ram markası GSkill. Yıllardır ağzım sulanarak bakarım. -Ki bende Crucial Ballistix Tracer LED var...
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madator 10 yıl
türkiyeye gelse fiyatını düşünemiyorum
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sft67 10 yıl
ram ler güzel hızıda güzel, ahh bide fiyatı uçuk gelmeseee
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erolsipar 10 yıl
Daha 2400 CL6 çıkartırlar hele nm düşsünde!
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
6-6-6-20 2000mhz yada 7-7-7-24 2200mhz falan bekliyoruz
G-Skill'e selam
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Tolgá 10 yıl
cl7 2200 mhz gerçekten iyi
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HiqhWoltage 10 yıl
Dünyanın en hızlı kitine bak be şekilmiş

Soğutucunun renkleri ve tipi cok hoşuma gitti.
Ram in zamanlamaları harbi iyiymiş.
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