G.Skill 2200MHz'de çalışan yüksek performans odaklı DDR3 kitini duyurdu

Falcon II serisi SSD depolama sürücülerini duyuran G.Skill, yeni modellerle ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı DDR3 bellek kitini duyurdu. Dünyanın en hızlı DDR3 kiti olarak tanımlanan yeni çözüm 2200MHz'de çalışıyor ve CL 7-10-10-28 zamanlamalarıyla geliyor.

2GB kapasiteli iki adet DDR3 modülünden oluşan kitin Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcilerle özellikle de Core i7 860 ve 870 modelleriyle kullanılmak için hazırlandığı belirtiliyor. Çalışma gerilimi 1.65v olarak belirlenen DDR3 bellek kitinin Pi serisi yeni bir soğutucu ile donatıldığı ayrıca Turbulance isimli bellek fanuyla satın alınabileceği de açıklandı.

G.Skill'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı 2200MHz'de çalışan CL7 zamanlamalı yeni bellek kitinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.