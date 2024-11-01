Galatasaray bir ilke imza attı: Dijital bankacılık işine girdi

GSPara nedir?
QNB Finansbank ve Galatasaray ortaklığında geliştirilen GSPara bir dijital bankacılık hizmeti. Aslında bunu taraftarlara özel olarak hazırlanan tematik banka ve kredi kartı hizmetinin bir üst versiyonu olarak gösterebiliriz.
GSPara mobil bankacılık uygulamasında bankanın taraftar için özelleştirdiği bankacılık ürünlerinin yanı sıra yapılan her işleme karşılık pek çok avantaj ve kampanyalar da sunulacak. Ücretsiz EFT, ilk yıl sıfır kart ücreti, ilk işleme 500TL para puan, avantajlı faiz oranları bunlar arasında. GSPara bankacılık uygulaması indirmeye sunuldu ve Kredi Kartı ile Banka Kartı seçenekleri sunuyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über