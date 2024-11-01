Galatasaray bir ilke imza attı: Dijital bankacılık işine girdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör On milyonlarca destekçisi olan futbol kulüplerinin zaman zaman önemli iş birliklerine imza attığına şahit oluyoruz. Şampiyonluk yarışının önemli isimlerinden Galatasaray, taraftarlarına dijital bankacılık hizmetini başlatıyor.

GSPara nedir?

QNB Finansbank ve Galatasaray ortaklığında geliştirilen GSPara bir dijital bankacılık hizmeti. Aslında bunu taraftarlara özel olarak hazırlanan tematik banka ve kredi kartı hizmetinin bir üst versiyonu olarak gösterebiliriz.

Bir garip Tostchu 3 gün önce eklendi

GSPara mobil bankacılık uygulamasında bankanın taraftar için özelleştirdiği bankacılık ürünlerinin yanı sıra yapılan her işleme karşılık pek çok avantaj ve kampanyalar da sunulacak. Ücretsiz EFT, ilk yıl sıfır kart ücreti, ilk işleme 500TL para puan, avantajlı faiz oranları bunlar arasında. GSPara bankacılık uygulaması indirmeye sunuldu ve Kredi Kartı ile Banka Kartı seçenekleri sunuyor.



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GSPara ile Galatasaray destek bekliyor