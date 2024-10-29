Yerli yapım Tostchu, Steam üzerinde erişime açıldı

Tostchu ne anlatıyor?
İlginç bir tema üzerine inşa edilen Tostchu oyunu, 90’lı yıllarda Anadolu’nun ıssız bir mola yerinde babadan kalan Cihan Tost aldı işletmeyi çalıştırmanızı konu ediniyor. Müşterilere tost yetiştirmeye çalışan karakter aynı zamanda etrafta gelişen gizemli olayları da çözmek zorunda.
PS1 konsolunun grafiklerinden ilham alan oyunda bir taraftan yeni malzemeler satın alarak tost yapımına devam ederken diğer taraftan da çevrenizde yaşana gizemli olayları sürekli takip etmeniz ve araştırmanız gerekiyor.
Malzemelerin zaman bağlı olarak bozulduğu oyunda olaylar da rastgele gerçekleşiyor. Olayları çözme sıranıza göre birden fazla son de sizi bekliyor. Tostchu yapımı 4.49$ fiyat etiketi ile satılıyor ve puanlamalar da çok olumlu.
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu