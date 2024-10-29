Yerli yapım Tostchu, Steam üzerinde erişime açıldı

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Ravenscape Collective tarafından geliştirilen ve Mars Bacon LLC tarafından dağıtımı gerçekleştirilen yerli korku simülasyon oyunu Tostchu, Steam üzerinde indirmeye sunuldu. Oyun ilk gününde 1000 satış rakamına ulaştı.

Tostchu ne anlatıyor?

İlginç bir tema üzerine inşa edilen Tostchu oyunu, 90’lı yıllarda Anadolu’nun ıssız bir mola yerinde babadan kalan Cihan Tost aldı işletmeyi çalıştırmanızı konu ediniyor. Müşterilere tost yetiştirmeye çalışan karakter aynı zamanda etrafta gelişen gizemli olayları da çözmek zorunda.

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PS1 konsolunun grafiklerinden ilham alan oyunda bir taraftan yeni malzemeler satın alarak tost yapımına devam ederken diğer taraftan da çevrenizde yaşana gizemli olayları sürekli takip etmeniz ve araştırmanız gerekiyor.

Malzemelerin zaman bağlı olarak bozulduğu oyunda olaylar da rastgele gerçekleşiyor. Olayları çözme sıranıza göre birden fazla son de sizi bekliyor. Tostchu yapımı 4.49$ fiyat etiketi ile satılıyor ve puanlamalar da çok olumlu.

Tostchu

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Bir garip Tostchu