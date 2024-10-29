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    Anlık Bildirim

    Yerli yapım Tostchu, Steam üzerinde erişime açıldı

    Dün itibariyle Steam üzerinde satışa sunulan Tostchu adındaki korku simülasyon oyunu, oyuncuları 1990’lı yılların ıssız bir Anadolu sanayi tostçusunun maceralarına ortak ediyor. 
    Tostchu
    Ravenscape Collective tarafından geliştirilen ve Mars Bacon LLC tarafından dağıtımı gerçekleştirilen yerli korku simülasyon oyunu Tostchu, Steam üzerinde indirmeye sunuldu. Oyun ilk gününde 1000 satış rakamına ulaştı. 

    Tostchu ne anlatıyor?

    İlginç bir tema üzerine inşa edilen Tostchu oyunu, 90’lı yıllarda Anadolu’nun ıssız bir mola yerinde babadan kalan Cihan Tost aldı işletmeyi çalıştırmanızı konu ediniyor. Müşterilere tost yetiştirmeye çalışan karakter aynı zamanda etrafta gelişen gizemli olayları da çözmek zorunda. 

    PS1 konsolunun grafiklerinden ilham alan oyunda bir taraftan yeni malzemeler satın alarak tost yapımına devam ederken diğer taraftan da çevrenizde yaşana gizemli olayları sürekli takip etmeniz ve araştırmanız gerekiyor. 

    Malzemelerin zaman bağlı olarak bozulduğu oyunda olaylar da rastgele gerçekleşiyor. Olayları çözme sıranıza göre birden fazla son de sizi bekliyor. Tostchu yapımı 4.49$ fiyat etiketi ile satılıyor ve puanlamalar da çok olumlu. 

    Tostchu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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