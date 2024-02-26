GTA: San Andreas için Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı! Resmi sürümden daha iyi

Tam Boyutta Gör RTX Remix topluluğu başta olmak üzere, geçmişte akıllara kazınan çoğu oyunun güncel grafikler ile yenilendiğini görüyoruz. Öyle ki bunun son örneği, Grand Theft Auto: San Andreas olmuştu. Şimdi de serinin sevilen oyunu, Unreal Engine 5 motoru ile tekrar tasarlandı. Peki oyunun yenilenen sürümü, resmi remaster sürümüne kıyasla nasıl görünüyor? İşte video

GTA San Andreas Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı!

''Falmes Per Second'' tarafından paylaşılan video, Grand Theft Auto San Andreas'in alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Ancak bunu yaparken, daha modern bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta bazı sahnelerde oyunu GTA V'ten ayırt etmek bile zorlaşıyor diyebiliriz. Tabii ki, karakter animasyonları ve kaplama gibi konularda iyileştirme gereken çok yer var. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi durduğu açık.

Kaçıranlar için Grand Theft Auto San Andreas Remaster, GTA 3 ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı. Hatta Metacritic üzerinden oyunun genel puanı 54, kullanıcı puanı ise 1.0 olarak dikkat çekiyor.

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GTA: San Andreas için Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı!