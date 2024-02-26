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    GTA: San Andreas için Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı! Resmi sürümden daha iyi

    GTA serisinin Vice City'den sonra en çok sevilen oyunu GTA: San Andreas, RTX Remix sürümünün ardından Unreal Engine 5 ile yeniden yaratıldı. İşte video...       
    GTA: San Andreas için Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    RTX Remix topluluğu başta olmak üzere, geçmişte akıllara kazınan çoğu oyunun güncel grafikler ile yenilendiğini görüyoruz. Öyle ki bunun son örneği, Grand Theft Auto: San Andreas olmuştu. Şimdi de serinin sevilen oyunu, Unreal Engine 5 motoru ile tekrar tasarlandı. Peki oyunun yenilenen sürümü, resmi remaster sürümüne kıyasla nasıl görünüyor? İşte video

    GTA San Andreas Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı! 

    ''Falmes Per Second'' tarafından paylaşılan video, Grand Theft Auto San Andreas'in alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Ancak bunu yaparken, daha modern bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta bazı sahnelerde oyunu GTA V'ten ayırt etmek bile zorlaşıyor diyebiliriz. Tabii ki, karakter animasyonları ve kaplama gibi konularda iyileştirme gereken çok yer var. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi durduğu açık. 

    Kaçıranlar için Grand Theft Auto San Andreas Remaster, GTA 3 ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı. Hatta Metacritic üzerinden oyunun genel puanı 54, kullanıcı puanı ise 1.0 olarak dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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