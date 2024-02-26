GTA: San Andreas için Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı! Resmi sürümden daha iyi

GTA San Andreas Unreal Engine 5 videosu paylaşıldı!
''Falmes Per Second'' tarafından paylaşılan video, Grand Theft Auto San Andreas'in alışık olduğumuz sanat tarzını koruyor. Ancak bunu yaparken, daha modern bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta bazı sahnelerde oyunu GTA V'ten ayırt etmek bile zorlaşıyor diyebiliriz. Tabii ki, karakter animasyonları ve kaplama gibi konularda iyileştirme gereken çok yer var. Ancak resmi remaster sürümünden çok daha iyi durduğu açık.
Kaçıranlar için Grand Theft Auto San Andreas Remaster, GTA 3 ve GTA Vice City'in de bulunduğu Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sürümüne dahil edildi. Bu sürüm, çıkışından bu yana birkaç yama ile güncellenmiş olsa da, sahip olduğu hatalar ve orjinal yapımlara olan benzerliği ile oyuncular tarafından eleştiriler almıştı. Hatta Metacritic üzerinden oyunun genel puanı 54, kullanıcı puanı ise 1.0 olarak dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.