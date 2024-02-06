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    GTA San Andreas RTX Remix ile yenilendi: RTX 4080'i zorluyor

    GTA San Andreas, RTX Remix ile yeniden hayat buldu. Peki Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle güncellenen oyun nasıl görünüyor? İşte video
    GTA San Andreas RTX Remix ile yenilendi! RTX 4080'i zorluyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi RTX Remix, yakın tarihte beta sürümüne kavuştu. Bu bağlamda kullanıcıların erişimine açılan modlama aracı, şimdi de döneminin popüler oyunlarından GTA San Andreas için kullanıldı. Peki sevilen yapım, yenilenen dokular ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojisiyle nasıl görünüyor? Gelin hep beraber bakalım.

    GTA San Andreas, Nvidia RTX Remix ile yenilendi

    Bilmeyenler için RTX Remix, yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiriciler, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımları kolay bir şekilde düzenleyebiliyor.

    'MxBenchmarkPC' kanalının paylaştığı videoda, GTA San Andreas'ın çok daha modern bir atmosfere kavuştuğunu söylemek doğru olur. Öyle ki, ayrıntılı dokular, gelişmiş aydınlatma ve gerçek zamanlı gölge efektleriyle etkileyici görünüyor. Ancak FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da göze çarpmıyor değil.

    Bu noktada Path Tracing'in RTX 4080'i bile yorduğunu görüyoruz. Örneğin, videonun başında 2K çözünürlükte 300 FPS'lik bir performans sergileniyor. Ancak Path Tracing sonrasında bu değerin 60 FPS'e kadar düştüğünü görüyoruz. Üstelik DLSS'in de aktif olduğunu belirtelim. Dolayısıyla mevcut RTX Remix projelerinde olduğu gibi daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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