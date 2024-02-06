GTA San Andreas RTX Remix ile yenilendi: RTX 4080'i zorluyor

GTA San Andreas, Nvidia RTX Remix ile yenilendi
Bilmeyenler için RTX Remix, yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiriciler, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımları kolay bir şekilde düzenleyebiliyor.
'MxBenchmarkPC' kanalının paylaştığı videoda, GTA San Andreas'ın çok daha modern bir atmosfere kavuştuğunu söylemek doğru olur. Öyle ki, ayrıntılı dokular, gelişmiş aydınlatma ve gerçek zamanlı gölge efektleriyle etkileyici görünüyor. Ancak FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da göze çarpmıyor değil.
Bu noktada Path Tracing'in RTX 4080'i bile yorduğunu görüyoruz. Örneğin, videonun başında 2K çözünürlükte 300 FPS'lik bir performans sergileniyor. Ancak Path Tracing sonrasında bu değerin 60 FPS'e kadar düştüğünü görüyoruz. Üstelik DLSS'in de aktif olduğunu belirtelim. Dolayısıyla mevcut RTX Remix projelerinde olduğu gibi daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.