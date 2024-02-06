Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi RTX Remix, yakın tarihte beta sürümüne kavuştu. Bu bağlamda kullanıcıların erişimine açılan modlama aracı, şimdi de döneminin popüler oyunlarından GTA San Andreas için kullanıldı. Peki sevilen yapım, yenilenen dokular ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojisiyle nasıl görünüyor? Gelin hep beraber bakalım.

GTA San Andreas, Nvidia RTX Remix ile yenilendi

Bilmeyenler için RTX Remix, yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiriciler, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımları kolay bir şekilde düzenleyebiliyor.

'MxBenchmarkPC' kanalının paylaştığı videoda, GTA San Andreas'ın çok daha modern bir atmosfere kavuştuğunu söylemek doğru olur. Öyle ki, ayrıntılı dokular, gelişmiş aydınlatma ve gerçek zamanlı gölge efektleriyle etkileyici görünüyor. Ancak FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da göze çarpmıyor değil.

Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor 2 hf. önce eklendi

Bu noktada Path Tracing'in RTX 4080'i bile yorduğunu görüyoruz. Örneğin, videonun başında 2K çözünürlükte 300 FPS'lik bir performans sergileniyor. Ancak Path Tracing sonrasında bu değerin 60 FPS'e kadar düştüğünü görüyoruz. Üstelik DLSS'in de aktif olduğunu belirtelim. Dolayısıyla mevcut RTX Remix projelerinde olduğu gibi daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz.

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GTA San Andreas RTX Remix ile yenilendi! RTX 4080'i zorluyor