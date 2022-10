Guardians of the Galaxy Holiday Special fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Marvel filmleri bugüne kadar sadece sinemalara özel yapımlar olmuştu ancak içerik platformları arasındaki rekabet yeni fikirler doğmasına sebep oluyor. Bundan sonra Marvel dizileri ve Short tarzı içeriklerin ardından özel Marvel filmleri de Disney Plus platformuna gelecek. Werewolf By Night filmi sonrasında daha fazla sürpriz bizi bekliyor.

Guardians of the Galaxy yeni filmi geliyor

Geçtiğimiz günlerde Silver Surfer için Disney Plus platformuna özel bir film haberinin ardından şimdi de Guardians of the Galaxy Holiday Special filmine ait ilk fragman yayınlandı. Bu özel filmler nispeten biraz daha kısa süren ve eğlenceli konulara odaklanan ancak evrenin gidişatı ile ilgili de ufak ipuçları veren yapımlar olacak.

2020 yılında duyurulan Guardians of the Galaxy Holiday Special filminin hazırlıkları 2019 başlarında yönetmen James Gunn’ın geri dönüşüne kadar uzanıyor. Kahramanlarımız bu filmde maceralara atılmak yerine Starlord’un hayran olduğu Kevin Bacon’ı bularak ona bir sürpriz yapmak istiyor. Seriyi izleyenler StarLord’un dans kahramanı Kevin Bacon’a yaptığı göndermeleri hatırlayacaktır. 25 Kasım 2022 itibariyle Disney Plus platformuna geleek olan Guardians of the Galaxy Holiday Special filmi 40 dakika sürecek.

