Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi Geleceğe Mektuplar'ın fragmanı yayınlandı

Ayşe Durmaz'ın yaratıcı yapımcılığını yaptığı Geleceğe Mektuplar'da Gökçe Bahadır'a Onur Tuna, Selin Yeninci, Erdem Şenocak, Güneş Şensoy, Deniz Bakacak, Can Bartu Aslan, Nilüfer Bayraktutan gibi isimler eşlik ediyor. Cenk Ertürk'ün yönettiği dizinin senaryosunda Rana Denizer'in imzası bulunuyor.
Geleceğe Mektuplar, 23 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak
2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. Sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, 2023 yılında Fatma'nın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp unutulmuş mektuplar, 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre