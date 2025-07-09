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    Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi Geleceğe Mektuplar'ın fragmanı yayınlandı

    Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlara bu ay bir yenisi daha eklenecek. 23 Temmuz'da izleyici ile buluşacak Geleceğe Mektuplar dizisinden ilk fragman yayınlandı.

    Geleceğe Mektuplar Tam Boyutta Gör
    Netflix, Türkiye'de hayata geçirdiği yerli yapımlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Gökçe Bahadır'ın başrolünü üstlendiği Netflix Türkiye dizisi Geleceğe Mektuplar, bu ay izleyici ile buluşacak. Bugün diziden ilk fragmanı yayınlayan Netflix, bu fragmanla birlikte dizinin ekrana geleceği tarihi de resmi olarak duyurdu. Geleceğe Mektuplar, 23 Temmuz'da yayınlanacak.

    Ayşe Durmaz'ın yaratıcı yapımcılığını yaptığı Geleceğe Mektuplar'da Gökçe Bahadır'a Onur Tuna, Selin Yeninci, Erdem Şenocak, Güneş Şensoy, Deniz Bakacak, Can Bartu Aslan, Nilüfer Bayraktutan gibi isimler eşlik ediyor. Cenk Ertürk'ün yönettiği dizinin senaryosunda Rana Denizer'in imzası bulunuyor.

    Geleceğe Mektuplar, 23 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

    2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. Sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, 2023 yılında Fatma'nın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp unutulmuş mektuplar, 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.

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    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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