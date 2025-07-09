Disney Plus, 2025'te çıkacak dizileri için yeni bir tanıtım videosu yayınladı

Disney+, dün tum bu dizileri bir araya getiren yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Aşağıda bulabileceğiniz videoda Alien: Earth ve Wonder Man gibi dizilerden yeni görüntüler yer alıyor.
Alien:Earth ve Wonder Man, Bu Yıl Disney+'ta İzleyici ile Buluşacak
Yeni Marvel dizisi Wonder Man, Aralık ayında ekrana gelecek. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Wonder Man'in insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasyıla karmaşıklaştıracak.
Diğer yandan Alien: Earth ise bugüne kadar çıkan ilk Alien dizisi olacak. Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre