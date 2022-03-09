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    Güncelleme: Son benzin ve motorin zammı iptal edildi

    Bugün benzin için 79 kuruş, motorin için de 2,25 TL zam açıklanmıştı. EPGİS'den yapılan yeni açıklamada, ürün fiyatlarının büyük oranda düşüş göstermesi sonucu zammın iptal edildiği belirtildi.
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    Güncelleme: Son benzin ve motorin zammı iptal edildi

    Güncelleme: EPGİS, bugün açıklanan zammın iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi sonucu artışın iptal edildiği belirtildi.

    Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış sürüyor. Bugün de benzin zammı 79 kuruş, mazot zammı ise tam 2,25 TL zam açıklandı. Art arda gelen zamlarla akaryakıt fiyatları korkunç seviyelere geldi.

    EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    Bugün açıklanan yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı geçti. Benzin İstanbul'da ortalama 21,20 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 21,32 TL'den satılacak. Zamların daha çok vurduğu motorin ise bölge fark etmeksizin 25 lirayı geride bırakmış durumda.

    Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Biden, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını durdurmaya yönelik kararnameyi imzaladı. Bu gelişmenin ardından brent petrol fiyatı yeniden 130 doların üzerine çıktı. Mevcut durumda ise 122 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

    Bizi ilgilendiren bir diğer gelişme de dolar kurundaki yükseliş. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla kısa süre 14 liranın üzerinde seyreden dolar kuru yeniden 13,80 lira seviyelerine gerilemişti. Ancak son günlerde yeniden yükselişe geçti. Haberimizi hazırladığımız sırada 14,68 TL seviyelerindeydi.

    Art arda gelen son dönem (şubat itibarıyla) akaryakıt zamları şöyle:

    • 1 Şubat 2022: Benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış
    • 3 Şubat 2022: LPG Otogazda 40 kuruş artış
    • 7 Şubat 2022: Motorinde 80 kuruş artış
    • 8 Şubat 2022: Benzinde 71 kuruş artış
    • 25 Şubat 2022: Benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL artış
    • 28 Şubat 2022: Benzine 49 kuruş indirim (pompaya yansımadı)
    • 28 Şubat 2022: Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim
    • 28 Şubat 2022: LPG Otogazda 33 kuruş artış
    • 1 Mart 2022: LPG Otogazda 61 kuruş artış
    • 2 Mart 2022: Benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL artış
    • 3 Mart 2022: Benzinde 53 kuruş, motorinde 1,33 TL artış
    • 4 Mart 2022: Benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş artış
    • 7 Mart 2022: Benzinde 57 kuruş, motorinde 1,44 TL artış
    • 8 Mart 2022: Benzinde 1.07TL, motorinde 1.59TL artış
    • 9 Mart 2022: Benzinde 79 kuruş, motorinde 2,25 TL artış
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    Editörün Seçimi Yorum
    Yemin ederim takip edemez oldum. Artık günde 2 keze çıkacak zam işi
    Yorumu gör »     gfblugano35
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