Peugeot 308, Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülü'nü kazandı

Yeni Peugeot 308, Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelen 8 Mart tarihinde açıklanan sonuçlara göre Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülü’nü (WWCOTY) kazandı. Yeni 308, aynı jüri tarafından ilk turda “Yılın En İyi Şehirli Otomobili” seçilmişti.
Dünyanın 5 kıtasındaki 40 ülkeyi temsil eden ve sadece kadınlardan oluşan Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili (WWCOTY) jürisinin 56 üyesinin oylarıyla 65 yeni modeli geride bırakan yeni 308, sunduğu özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Verilen ödül, yeni Peugeot 308'in hem hatchback hem de station wagon karoserini kapsamasıyla da ayrı bir öneme sahip.
Jüri üyeleri Peugeot 308'i "Tüm ayrıntılarıyla iyi tasarlanmış bir model ve çok çarpıcı özelliklerle ailelerin dikkatini çekmeyi başardı. Aynı zamanda; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve yakında çıkacak elektrikli versiyonu sayesinde farklı güç-aktarma sistemleri sunmasıyla önemli bir avantaja sahip. Bunun yanında sadece üst gelir grubuna hitap eden pahalı bir model değil, çoğu ailenin ulaşabileceği bir otomobil." olarak tanımladı.
Peugeot’nun WWCOTY'deki ilk büyük zaferi
Açıklamaya göre, yeni Peugeot 308, ödülün verildiği 2009 yılından bu yana Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanan ilk Peugeot modeli oldu. Peugeot, 2017 yılında SUV kategorisinde Peugeot SUV 3008 ve 2021 yılında Şehirli Araç ve Şehirli SUV kategorilerinde Peugeot 208 ve SUV 2008 ile olmak üzere WWCOTY'de birkaç kez ödül alma başarısını gösterdi. Ancak Fransız marka ilk kez büyük ödüle yeni 308 ile layık görüldü.
İlk kez verildiği 2009 yılından bu yana, WWCOTY dünyada sadece kadın otomotiv gazetecileri tarafından değerlendirilen tek otomotiv ödülü olma özelliğine sahip bulunuyor. Oylama kriterleri, herhangi bir sürücüye otomobil seçiminde rehberlik eden kriterlerle aynı oluyor. Oylamada güvenlik, kalite, satın alma fiyatı, tasarım, sürüş keyfi, ekolojik ayak izi gibi birçok husus dikkate alınıyor.
Oylamada; Yeni Zelanda, İspanya, Avusturya, Dubai, Brezilya, Japonya, İtalya, Finlandiya, ABD, Almanya, Portekiz, Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Kanada, Vietnam, İrlanda, Estonya, İsrail, Şili, İngiltere, Yunanistan, Kolombiya, Avustralya, Hollanda, Hindistan, Danimarka, Kosta Rika, Rusya, Porto Riko, Çek Cumhuriyeti, Ekvador, Fransa, Peru ve Çin gibi ülkeler temsil ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..