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    Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

    Yenilenebilir enerjiye dönüşümün önemli bir ayağı olan güneş panellerinde ilerlemeler devam ediyor. Araştırmacılar yeni perovskite ve silikon bazlı güneş panellerinde verimlilik rekorunu kırdı.
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    Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere silikon, güneş panelleri ve güneş hücrelerinde uzunca bir süredir kullanılmakta. Düşük maliyeti, dayanıklılığı ve kabul edilebilir başarılı verimliliğiyle dikkat çeken silikon endüstrinin standardı konumunda bulunuyor. Ancak nispeten daha yeni perovskite çözümü ise çok daha yüksek verimlilik için silikon ile yoğun rekabette.

    Güneş panellerinde yeni verimlilik rekoru

    Hali hazırda bu iki malzemeden üretilen farklı tür güneş panelleri endüstride rekabet içerisinde bulunsa da Helmholtz Zentrum Berlin'deki (HZB) bir ekip, güneş hücresi verimliliğindeki rekoru iki malzemeyi bir araya getirerek elde etmiş durumda. Ekip tarafından geliştirilen perovskite ve silikon bazlı güneş hücresinde yüzde 32’nin üzerinde bir verimlilik yakalanmış durumda.

    Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Perovskite/silikon tabanlı güneş hücreleri, güneş spektrumunun farklı kısımlarını toplama yetenekleri sayesinde her iki malzemeden de daha verimli bir performans sergiliyor. Bilindiği üzere perovskite mavi ışığa daha iyi yakalarken, silikon daha çok kırmızı ve kızılötesi dalga boylarına odaklanıyor. İkisinin birleşmesi sayesinde daha geniş bir spektrum alanı kapsanıyor.

    Bu iki malzemenin birleştirilmesiyle birlikte elde edilen nihai sonuç ise yüzde 32,5 verimlilik seviyesi. Bağımsız olarak doğrulanan bu yeni rekor, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından tutulan ve düzenli olarak güncellenen verimlilik tablosunda şu anda gelişmekte olan tüm fotovoltaik teknolojilerin tepesine oturmuş durumda. Bundan önceki rekor birkaç ay önce elde edilmiş ve yüzde 31,25'lik verimliliğe sahipti. Bundan bir yıl önceki sene ise değerler yüzde 30 seviyesindeydi.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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