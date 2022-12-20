Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı

Güneş panellerinde yeni verimlilik rekoru
Hali hazırda bu iki malzemeden üretilen farklı tür güneş panelleri endüstride rekabet içerisinde bulunsa da Helmholtz Zentrum Berlin'deki (HZB) bir ekip, güneş hücresi verimliliğindeki rekoru iki malzemeyi bir araya getirerek elde etmiş durumda. Ekip tarafından geliştirilen perovskite ve silikon bazlı güneş hücresinde yüzde 32’nin üzerinde bir verimlilik yakalanmış durumda.
Bu iki malzemenin birleştirilmesiyle birlikte elde edilen nihai sonuç ise yüzde 32,5 verimlilik seviyesi. Bağımsız olarak doğrulanan bu yeni rekor, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından tutulan ve düzenli olarak güncellenen verimlilik tablosunda şu anda gelişmekte olan tüm fotovoltaik teknolojilerin tepesine oturmuş durumda. Bundan önceki rekor birkaç ay önce elde edilmiş ve yüzde 31,25'lik verimliliğe sahipti. Bundan bir yıl önceki sene ise değerler yüzde 30 seviyesindeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...