Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere silikon, güneş panelleri ve güneş hücrelerinde uzunca bir süredir kullanılmakta. Düşük maliyeti, dayanıklılığı ve kabul edilebilir başarılı verimliliğiyle dikkat çeken silikon endüstrinin standardı konumunda bulunuyor. Ancak nispeten daha yeni perovskite çözümü ise çok daha yüksek verimlilik için silikon ile yoğun rekabette.

Güneş panellerinde yeni verimlilik rekoru

Hali hazırda bu iki malzemeden üretilen farklı tür güneş panelleri endüstride rekabet içerisinde bulunsa da Helmholtz Zentrum Berlin'deki (HZB) bir ekip, güneş hücresi verimliliğindeki rekoru iki malzemeyi bir araya getirerek elde etmiş durumda. Ekip tarafından geliştirilen perovskite ve silikon bazlı güneş hücresinde yüzde 32’nin üzerinde bir verimlilik yakalanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Perovskite/silikon tabanlı güneş hücreleri, güneş spektrumunun farklı kısımlarını toplama yetenekleri sayesinde her iki malzemeden de daha verimli bir performans sergiliyor. Bilindiği üzere perovskite mavi ışığa daha iyi yakalarken, silikon daha çok kırmızı ve kızılötesi dalga boylarına odaklanıyor. İkisinin birleşmesi sayesinde daha geniş bir spektrum alanı kapsanıyor.

Türkiye rekor hızda güneş enerjisine geçiyor 1 hf. önce eklendi

Bu iki malzemenin birleştirilmesiyle birlikte elde edilen nihai sonuç ise yüzde 32,5 verimlilik seviyesi. Bağımsız olarak doğrulanan bu yeni rekor, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından tutulan ve düzenli olarak güncellenen verimlilik tablosunda şu anda gelişmekte olan tüm fotovoltaik teknolojilerin tepesine oturmuş durumda. Bundan önceki rekor birkaç ay önce elde edilmiş ve yüzde 31,25'lik verimliliğe sahipti. Bundan bir yıl önceki sene ise değerler yüzde 30 seviyesindeydi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı