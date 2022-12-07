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    Türkiye enerji maliyetlerini düşürmek için rekor hızda güneş enerjisine geçiyor

    Liranın değer kaybetmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla birlikte Türkiye’nin rekor bir hızda yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği görülüyor.
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    türkiye güneş enerjisi Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’de yer alan habere göre rekor sayıda Türk şirketi, para birimindeki düşüş ve küresel enerji fiyatlarındaki ani yükselişin neden olduğu artan elektrik maliyetlerinden kaçınmak için güneş enerjisi sistemlerine geçmeye başladı. Bununla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerjide lider ülkelerde biri olacağı IEA'nın raporunda belirtilmişti. Ek olarak Türkiye'deki enerji şirketlerinin ülke dışında da yatırımlar yaptığı biliniyor.

    110 milyar dolarlık yatırım

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanı Mustafa Yılmaz, yapmış olduğu açıklamada sadece son iki haftada 300’den fazla şirketin güneş panelleri kurmak için onay başvurusunda bulunduğunu söyledi. Aktarılanlara göre şirketler, yenilenebilir enerji üretimi için 110 milyar dolarlık yatırım başvurusunda bulundu. 

    Bu inanılmaz bir hızdaki dönüşümün nedeni olarak Türkiye'de, artan gaz fiyatları ve kurdaki düşüşün bir araya gelmesiyle şirketlerin elektrik faturalarının yükselmesi gösteriliyor. Türkiye’nin enerjisinin çoğunu üretmek için kullandığı gazın ithal olduğu ve Lira zayıfladıkça maliyetlerin arttığı belirtiliyor. Bir diğer fiyat artışı faktörü ise Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesi ve dolayısıyla küresel enerji fiyatlarının artması.

    Yasal düzenlemeler geçişi hızlandırıyor

    Türkiye rekor hızda güneş enerjisine geçiyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, halihazırda işletmelerin kendi kullanımları için yenilenebilir alternatif enerjilerini üretmesine ve kullanmasına izin veriyor. Bir süre önce ise şirketlerin elde ettiği fazla elektriği şebekeye satmalarının da önü açılmıştı. Bu teşvik aynı zamanda yenilenebilir enerjiye dönüşü önemli ölçüde hızlandırdı.

    Enerjicell'in enerji birimi Genel Müdürü Erkin Kılınç, Bloomberg'e verdiği demeçte, Türkiye'nin en büyük cep telefonu operatörü Turkcell'in önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacının %65'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planladığını söyledi.

    Kılınç ayrıca “Tüm güneş enerjisi projelerimizin tamamlanacağı 2025 yılına kadar yıllık enerji maliyetlerimizin 90 milyon dolar düşmesini bekliyoruz” dedi.

    Türkiye rekor hızda güneş enerjisine geçiyor
    Şirketlerin kendi ihtiyaçları için işlettiği küçük güneş enerjisi santrallerinin sayısı 2017'de 1.000'in biraz üzerindeyken bugün 9.000'in üzerine çıktı. Genel olarak, Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi kapasitesi on yıl önce hemen hemen sıfırken yaklaşık 9 gigawatt'a yükseldi, bu milyonlarca eve elektrik sağlamaya yetecek kadar bir üretimin olduğunu gösteriyor.

    Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye dönüşünde bankaların da desteği büyük. Bankalar uygun maliyetli yeşil finansman seçenekleriyle yenilenebilir enerjiye olan yatırımı ivmelendiriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl Türkiye'deki yeşil yatırımları finanse etmek için 500 milyon Euro (522 milyon $) tahsis ettiğini duyurmuştu. Garanti BBVA da, yeşil finansman tahsisini geçen ay 200 milyon Euro'dan 300 milyon Euro'ya çıkardı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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