Türkiye enerji maliyetlerini düşürmek için rekor hızda güneş enerjisine geçiyor

110 milyar dolarlık yatırım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanı Mustafa Yılmaz, yapmış olduğu açıklamada sadece son iki haftada 300’den fazla şirketin güneş panelleri kurmak için onay başvurusunda bulunduğunu söyledi. Aktarılanlara göre şirketler, yenilenebilir enerji üretimi için 110 milyar dolarlık yatırım başvurusunda bulundu.
Bu inanılmaz bir hızdaki dönüşümün nedeni olarak Türkiye'de, artan gaz fiyatları ve kurdaki düşüşün bir araya gelmesiyle şirketlerin elektrik faturalarının yükselmesi gösteriliyor. Türkiye’nin enerjisinin çoğunu üretmek için kullandığı gazın ithal olduğu ve Lira zayıfladıkça maliyetlerin arttığı belirtiliyor. Bir diğer fiyat artışı faktörü ise Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesi ve dolayısıyla küresel enerji fiyatlarının artması.
Yasal düzenlemeler geçişi hızlandırıyor
Enerjicell'in enerji birimi Genel Müdürü Erkin Kılınç, Bloomberg'e verdiği demeçte, Türkiye'nin en büyük cep telefonu operatörü Turkcell'in önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacının %65'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planladığını söyledi.
Kılınç ayrıca “Tüm güneş enerjisi projelerimizin tamamlanacağı 2025 yılına kadar yıllık enerji maliyetlerimizin 90 milyon dolar düşmesini bekliyoruz” dedi.
Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye dönüşünde bankaların da desteği büyük. Bankalar uygun maliyetli yeşil finansman seçenekleriyle yenilenebilir enerjiye olan yatırımı ivmelendiriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bu yıl Türkiye'deki yeşil yatırımları finanse etmek için 500 milyon Euro (522 milyon $) tahsis ettiğini duyurmuştu. Garanti BBVA da, yeşil finansman tahsisini geçen ay 200 milyon Euro'dan 300 milyon Euro'ya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım