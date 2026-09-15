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    Microsoft, sorunlu Windows 11 güncellemesi için acil yama yayınladı

    Microsoft, Windows 11’in sorunlu Eylül güncellemesinin ardından acil bir yama yayınladı. Yeni güncelleme ile ses sorunları dahil diğer bazı sorunlar gideriliyor.

    Microsoft, Windows 11 güncellemesi için acil yama yayınladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Eylül ayındaki rekor büyüklükteki Patch Tuesday güncellemesinin ardından ortaya çıkan sorunlar için acil bir güncelleme yayınladı. Yeni paket, özellikle Uzak Masaüstü, USB ses cihazları ve Hyper-V tabanlı Linux sanal makinelerini etkileyen hataları gideriyor.

    Sorunlar giderildi

    Microsoft, 9 Eylül’de yayınlanan Eylül Patch Tuesday kapsamında yaklaşık 1.000 güvenlik açığını kapatmıştı. Ancak güncelleme sonrasında işletmeler, geliştiriciler ve oyuncuları etkileyen çeşitli problemler ortaya çıktı.

    Bunlar arasında Hyper-V üzerindeki Linux sanal makinelerinde klasör paylaşımının bozulması, uzak masaüstü oturumlarındaki sorunlar ve bazı ses cihazlarının çalışmaması bulunuyordu.

    Yayınlanan yama ise Windows 11 26H1, 25H2 ve 24H2 sürümlerindeki bu sorunları hedefliyor. Microsoft ayrıca Windows Server 2025 ve 2022, Windows 10'un LTSC sürümleri ile Windows Server 2012 ve 2012 R2 için de ilgili güncellemeleri yayınladı.

    Özellikle USB ses sorunu, bazı cihazlarda ses çıkışının tamamen kaybolmasına ve mikrofonların çalışmamasına neden oluyordu. Microsoft daha önce geçici çözüm olarak bazı cihazlarda 2 kanallı ses moduna geçilmesini önermişti.

    Microsoft bu yıl acil yamalara daha sık başvuruyor

    Microsoft, bu tip acil güncelleme yamalarını geçmişte nadiren kullanıyordu. Ancak bu yılın başından beri bu yöntem sık sık kullanılmaya başlandı.

    Şirket ocak ayında hatalı bir Windows 11 güncellemesinin ardından dört ayrı acil güncelleme yayınladı. Mart ayında kurulum hataları ve Microsoft hesabı oturum açma sorunları nedeniyle iki acil yama daha geldi. Temmuz ayında ise Intel sürücüsünden kaynaklanan performans düşüşü ve pil tüketimi sorununu gidermek için bir bant dışı güncelleme yayınlandı.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

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