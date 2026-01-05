Giriş
    Güney Kore'den Nvidia'ya rakip: FuriosaAI geliyor

    Güney Kore merkezli FuriosaAI, Nvidia'ya alternatif olarak konumlandırdığı RNGD adlı yapay zeka çipiyle seri üretime geçiyor. Şirket, daha düşük enerji tüketimiyle yüksek çıkarım performansı sunacak.

    Güney Kore'den Nvidia'ya rakip: FuriosaAI geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka donanım pazarında Nvidia'ya alternatif arayışları hız kazanırken, Güney Kore'den sürpriz bir gelişme paylaşıldı. FuriosaAI, özellikle çıkarım (inference) odaklı iş yükleri için geliştirdiği RNGD adlı NPU'sunu bu ay itibarıyla seri üretime geçmeyi planlıyor. Nvidia A100 ve H100'e rakip olacak.

    Güney Kore'den Nvidia'ya alternatif

    Kaçıranlar için FuriosaAI CEO'su June Paik, çipi ilk kez 2024'te Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen Hot Chips konferansında sergilemişti. Paik, RNGD'nin Meta'nın güncel Llama modellerini, Nvidia'nın üst seviye çözümlerine kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek enerji verimliliğiyle çalıştırabildiğini öne sürüyor. 

    RNGD, klasik GPU'lardan farklı olarak grafik işleme yerine doğrudan yapay zeka hesaplamalarına odaklanan bir sinirsel işlem birimi (NPU) mimarisi kullanıyor. Bu yapı, matris hesaplamaları ve paralel işlemler gibi derin öğrenmenin temel ihtiyaçlarında daha düşük güç tüketimiyle çalışmayı mümkün kılıyor. FuriosaAI'nin hedefi ise, Nvidia A100 ve H100 seviyesinde çıkarım performansını, daha düşük elektrik maliyetiyle sunmak.

    Daha düşük güç tüketimi, yüksek AI performansı

    2017 yılında Samsung Electronics'ten ayrılan June Paik tarafından kurulan FuriosaAI, bugüne kadar zorlu bir finansman sürecinden geçti. Şirket, ilk yıllarda kaynak sıkıntısı yaşasa da bugün yaklaşık 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl Meta'nın satın alma girişimini reddeden FuriosaAI, OpenAI ve LG gibi şirketlerin de dikkatini çekmiş durumda.

    RNGD'ye gelirsek, NPU için ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak OpenAI, Seul'deki bir tanıtım etkinliğinde şirketin çipini kullandı ve LG'nin yapay zeka araştırma bölümü, işlemcinin "mükemmel gerçek dünya performansı" sunduğunu söylüyor. 

