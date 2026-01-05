Güney Kore'den Nvidia'ya rakip: FuriosaAI geliyor

Güney Kore'den Nvidia'ya alternatif
Kaçıranlar için FuriosaAI CEO'su June Paik, çipi ilk kez 2024'te Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen Hot Chips konferansında sergilemişti. Paik, RNGD'nin Meta'nın güncel Llama modellerini, Nvidia'nın üst seviye çözümlerine kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek enerji verimliliğiyle çalıştırabildiğini öne sürüyor.
RNGD, klasik GPU'lardan farklı olarak grafik işleme yerine doğrudan yapay zeka hesaplamalarına odaklanan bir sinirsel işlem birimi (NPU) mimarisi kullanıyor. Bu yapı, matris hesaplamaları ve paralel işlemler gibi derin öğrenmenin temel ihtiyaçlarında daha düşük güç tüketimiyle çalışmayı mümkün kılıyor. FuriosaAI'nin hedefi ise, Nvidia A100 ve H100 seviyesinde çıkarım performansını, daha düşük elektrik maliyetiyle sunmak.
Daha düşük güç tüketimi, yüksek AI performansı
2017 yılında Samsung Electronics'ten ayrılan June Paik tarafından kurulan FuriosaAI, bugüne kadar zorlu bir finansman sürecinden geçti. Şirket, ilk yıllarda kaynak sıkıntısı yaşasa da bugün yaklaşık 700 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl Meta'nın satın alma girişimini reddeden FuriosaAI, OpenAI ve LG gibi şirketlerin de dikkatini çekmiş durumda.
RNGD'ye gelirsek, NPU için ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak OpenAI, Seul'deki bir tanıtım etkinliğinde şirketin çipini kullandı ve LG'nin yapay zeka araştırma bölümü, işlemcinin "mükemmel gerçek dünya performansı" sunduğunu söylüyor.