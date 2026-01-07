ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zeka çağı başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zekanın sağlık alanındaki rolünü genişletme hedefi doğrultusunda ChatGPT Health adlı yeni ürününü duyurdu. Şirket, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularını daha güvenli ve kişiselleştirilmiş bir ortamda yöneltebileceğini belirtirken sistemin teşhis veya tedavi amacı taşımadığının özellikle altını çiziyor.

ChatGPT Health nasıl çalışıyor?

ChatGPT Health, ChatGPT içinde tamamen izole edilmiş bir sekme olarak sunuluyor. Bu alanda yapılan görüşmeler ChatGPT’nin diğer kullanım alanlarından ayrı bir sohbet geçmişi ve hafıza yapısıyla tutuluyor. OpenAI, bu yaklaşımın özellikle hassas sağlık verilerinin korunmasına yönelik ek bir güvenlik katmanı sağladığını vurguluyor.

Kullanıcılar, daha kişisel ve bağlama dayalı yanıtlar alabilmek için kişisel tıbbi kayıtlarını ve sağlık uygulamalarını sisteme bağlayabiliyor. Desteklenen platformlar arasında Apple Health, Peloton, MyFitnessPal, Weight Watchers ve Function yer alıyor. Ayrıca, klinik geçmişin ve laboratuvar sonuçlarının analiz edilebilmesi için tıbbi kayıtların eklenmesi öneriliyor.

OpenAI, entegre edilen her platformun farklı bir amaçla kullanıldığını belirtiyor. MyFitnessPal ve Weight Watchers beslenme önerileri için kullanılırken, Apple Health hareket, uyku ve aktivite düzenleri gibi sağlık ve fitness verilerini sağlıyor. Function ise laboratuvar testlerine dair içgörüler sunuyor. Tıbbi kayıtlarla birlikte ChatGPT Health, laboratuvar sonuçlarınızı, doktor ziyaret özetlerinizi ve klinik geçmişinizi analiz edebiliyor.

Teşhis ve tedavi için değil ama...

OpenAI, blog paylaşımında ChatGPT Health’in teşhis veya tedavi için tasarlanmadığını net şekilde belirtse de kullanıcıların yapay zekayı nasıl kullandığını tamamen kontrol edemeyeceğini kabul ediyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, özellikle kırsal ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde, kullanıcılar ChatGPT’ye haftada ortalama 600 bin sağlık odaklı mesaj gönderiyor. Üstelik ChatGPT’deki sağlıkla ilgili sohbetlerin yüzde 70’i normal klinik saatleri dışında gerçekleşiyor. Dolayısıyla teşhis için olmadığı vurgulansa da ChatGPT bu amaçla kullanılıyor ve bu hizmet de esasında bunu daha profesyonel bir zemine oturtuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekadan doğrudan hayatınıza etki edecek bir tavsiye almak elbette kullanıcıların kararıdır. Ancak ChatGPT’nin geçtiğimiz yıl bir kullanıcıya diyetindeki tuzu sodyum bromürle değiştirmesini tavsiye ettiği ve kişinin haftalarca hastanede yattığını söylememiz gerekiyor. Sadece ChatGPT için değil, mesela Google’ın AI Overview özelliği de piyasaya sürüldüğünde pizza üzerine yapıştırıcı sürülmesini önermişti. Bu nedenle aldığınız “tavsiyeyi” mutlaka bir uzmana onaylatmak gerekmekte.

230 milyon kullanıcı zaten sağlık soruyor

Riskler ve örnekler ortada olsa da OpenAI, kimliği belirsizleştirilmiş sohbet analizlerine dayanarak dünya genelinde haftada 230 milyondan fazla kişinin ChatGPT’ye sağlık konularında soru yönelttiğini açıkladı. Şirket ayrıca son iki yılda 260’tan fazla doktorla, 30 farklı odak alanında 600 binden fazla geri bildirim oturumu gerçekleştirdiğini belirtiyor.

OpenAI’a göre ChatGPT Health, kullanıcıların test sonuçlarını anlamasına, doktor randevularına hazırlanmasına, beslenme ve egzersiz planlarını değerlendirmesine ve sağlık sigortası seçeneklerini karşılaştırmasına yardımcı olabiliyor.

Yapay zekalı akıllı tartı tanıtıldı: Hipertansiyonu tespit ediyor 2 gün önce eklendi

İşin güvenlik tarafında ise OpenAI önemli güvenceler veriyor. Şirket, uçtan uca olmasa da çok katmanlı özel şifreleme kullandığını aktarıyor. Ayrıca Sağlık (Health) sekmesindeki konuşmalar da eğitim verisi olarak kullanılmıyor. Normal sohbetlerde sağlıkla ilgili konuşma başlatılırsa da bu sekmeye yönlendirme yapılacak.

ChatGPT Health nasıl kullanılır?

ChatGPT Health, şu aşamada bekleme listesiyle erişime açılıyor. Erişim sağlandığında ise ChatGPT'de yan menüden 'Sağlık'ı sekmesi görünür hale gelecek.

İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilecek olan sistem ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro planlarına sahip kullanıcılar için kademeli olarak sunulacak. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık bu ilk aşamanın dışında tutuluyor. OpenAI, önümüzdeki haftalarda web ve iOS üzerinden erişimi genişletmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zeka çağı başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: