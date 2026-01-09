Grok'un tepki çeken görsel oluşturma özelliğine kısıtlama geldi

Artık Sadece Paralı Aboneler Grok'un Bu Özelliğini X'te Kullanabiliyor
Giderek büyüyen bu tepkilerden bilinmez ama X tartışma yaratan bu özelliğe kısıtlama getirdi. Grok'un görsel üretme ve düzenleme özelliği, bugün itibarıyla pek çok kullanıcı için devre dışı bırakılmış durumda. Artık sadece paralı X aboneliği bulunan kullanıcılar Grok'un görsel oluşturma ve düzenleme özelliğini kullanabiliyor. Tabii bu X için geçerli. Bildiğiniz gibi Grok'un ayrı bir uygulaması da bulunuyor. Kullanıcılar bu uygulamada istedikleri gibi görsel üretmeye ve düzenlemeye devam edebiliyorlar.
Bunun kalıcı bir değişiklik mi yoksa geçici bir çözüm mü olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. Birleşik Krallık gibi bölgelerde ciddi yaptırımlarla yüz yüze gelen xAI, bu yaptırımların önüne geçmek için böyle bir çözüm bulmuş olabilir.