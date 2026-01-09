Giriş
    Grok'un tepki çeken görsel oluşturma özelliğine kısıtlama geldi

    İzni olmayan bireylerin çıplak ya da yarı çıplak görsellerini ürettiği için tepki toplayan Grok, artık X'te bu tarz isteklere yanıt vermiyor. xAI, başını ağrıtan özelliği kısıtladı.

    Grok'un tepki çeken görsel oluşturma özelliği devre dışı bırakıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçtiğimiz hafta yine çok tartışılan bir karara imza attı ve Grok'a gerçek kişilerin fotoğraflarını çıplaklaştırma izni verdi. İstismara son derece açık olan bu özellik, tam da buna sebep oldu. X'te kısa sürede binlerce insanın fotoğrafı izinleri dışında çıplaklaştırıldı. Hâliyle bu da tepkileri beraberinde getirdi. Hatta İngiltere ve Hindistan gibi bir iki ülke bu yüzden yasal süreç başlatabileceğini açıkladı.

    Artık Sadece Paralı Aboneler Grok'un Bu Özelliğini X'te Kullanabiliyor

    Giderek büyüyen bu tepkilerden bilinmez ama X tartışma yaratan bu özelliğe kısıtlama getirdi. Grok'un görsel üretme ve düzenleme özelliği, bugün itibarıyla pek çok kullanıcı için devre dışı bırakılmış durumda. Artık sadece paralı X aboneliği bulunan kullanıcılar Grok'un görsel oluşturma ve düzenleme özelliğini kullanabiliyor. Tabii bu X için geçerli. Bildiğiniz gibi Grok'un ayrı bir uygulaması da bulunuyor. Kullanıcılar bu uygulamada istedikleri gibi görsel üretmeye ve düzenlemeye devam edebiliyorlar.

    Bunun kalıcı bir değişiklik mi yoksa geçici bir çözüm mü olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. Birleşik Krallık gibi bölgelerde ciddi yaptırımlarla yüz yüze gelen xAI, bu yaptırımların önüne geçmek için böyle bir çözüm bulmuş olabilir.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

