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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Günlük alışverişlerde kripto para dönemi

    Günlük alışverişlerimizi nasıl daha pratik hale getirebiliriz? An itibariyle pazar payı bakımından en büyük 12. kripto para olan Cardano, bu alanda bir prototip tanıtımı yaptı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Günlük alışverişlerde kripto para dönemi

    Blockchain araştırma ve geliştirme şirketi Quanterall, kullanıcıların Ada adlı dijital parayı göndermelerine, almalarına ve harcamalarına olanak tanıyan halka açık bir blockchain olan Cardano'yu kullanan kendi kendini kontrol edebilen bir sistemin prototipini gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi"

    Quanterall’ın uygulaması, dükkanlarda ve marketlerde günlük tüketiciler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki bir kullanım durumudur. İnsanların mağazada bir kasiyer olmadan eşya satın almalarını sağlar. Kasiyerler yerine doğrudan bir satış noktasıyla, yani POS cihazıyla ödemelerini gerçekleştiriyorlar.

    Şirketin takım geliştiricisine göre, alışveriş yapan bir kişi basitçe ürünleri raftan alıyor ve ardından Quanterall uygulamasıyla akıllı telefonlarını kullanarak ürünlerin barkodlarını taratıyor.

    Günlük alışverişlerde kripto para dönemi

    Ürünleri tartıp tartıştıktan sonra müşteri, Cardano’nun kripto parası Ada’yı ödeme yöntemi olarak seçebilir ve daha sonra ödeme işlemine devam edebilir. İşlem tamamlandığında, POS cihazı müşteriye kağıt bir makbuz çıkarıyor.

    Günümüzde kredi kartı ve bankamatik kartı gibi benzer sistemler mevcut. Bunu kriptolaştırdığınızda ise, bankalara veya finans kuruluşlarına ihtiyaç duymadan sadece telefona yüklenen basit bir uygulama ile ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz.



    https://coinstalks.com/showthread.php?tid=60 Yorum Yaz
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    edo 1 hf.
    Ürünleri tartıp tartıştıktan sonra
    derken?
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