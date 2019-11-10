Günlük alışverişlerde kripto para dönemi

Blockchain araştırma ve geliştirme şirketi Quanterall, kullanıcıların Ada adlı dijital parayı göndermelerine, almalarına ve harcamalarına olanak tanıyan halka açık bir blockchain olan Cardano'yu kullanan kendi kendini kontrol edebilen bir sistemin prototipini gösteriyor.

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Quanterall’ın uygulaması, dükkanlarda ve marketlerde günlük tüketiciler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki bir kullanım durumudur. İnsanların mağazada bir kasiyer olmadan eşya satın almalarını sağlar. Kasiyerler yerine doğrudan bir satış noktasıyla, yani POS cihazıyla ödemelerini gerçekleştiriyorlar.

Şirketin takım geliştiricisine göre, alışveriş yapan bir kişi basitçe ürünleri raftan alıyor ve ardından Quanterall uygulamasıyla akıllı telefonlarını kullanarak ürünlerin barkodlarını taratıyor.

Ürünleri tartıp tartıştıktan sonra müşteri, Cardano’nun kripto parası Ada’yı ödeme yöntemi olarak seçebilir ve daha sonra ödeme işlemine devam edebilir. İşlem tamamlandığında, POS cihazı müşteriye kağıt bir makbuz çıkarıyor.

Günümüzde kredi kartı ve bankamatik kartı gibi benzer sistemler mevcut. Bunu kriptolaştırdığınızda ise, bankalara veya finans kuruluşlarına ihtiyaç duymadan sadece telefona yüklenen basit bir uygulama ile ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

https://coinstalks.com/showthread.php?tid=60