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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi

    Gerçekleştirilen yeni bir röportajda, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, XRP’nin 2019’daki performansını değerlendirdi. Bunun dışında, genel piyasa ile alakalı fikirlerini de dile getirdi
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi
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    Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin çoğu bu yıl içinde yeşillenmiş gözükürken, XRP yıla 0,3525 dolar ile başladı ve şu anda 0,2793 dolar civarlarında. Yatırımcıların XRP’nin bu yılki satışıyla ilgili endişeleri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Garlinghouse, Bloomberg’e uzun vadeye odaklandığını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Merkez bankası kripto para çıkarıyor"

    “Uzun mesafeye dikkat ediyoruz. Çalışanlara bununla ilgili üç gün, üç hafta veya üç ay düşünmediğimi söylüyorum. İşlemleri daha verimli hale getirmek için dijital varlıkların neler yapabileceğinden yararlanmak, on ya da yirmi yıl boyunca devam edeceğimiz bir yolculuk. Bunu bir maraton olarak tanımlıyorum ve iki mil mesafedeyiz. Bu yüzden kısa vadede XRP'nin fiyatı hakkında düşünmüyorum.

    XRP'nin işlem hızı ve işlem maliyeti açısından en verimli noktaya getirebilirsek daha fazla insan bunu kullanacaktır. Ben geniş çapta kriptoda volatilitenin olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

    Bütün pazar biraz birlikte hareket ediyor. Ve XRP'nin Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiği zamanlar vardır. Düşük performans gösteren Bitcoin’dir. Ama bence buna uzun vadeli bir yolculuk olarak bakarken, tüm piyasayı nerede gördüğümüz konusunda oldukça iyimserim. Bütün kripto ekosistemi için birçok yükseliş trendi var.”

    Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi

    Garlinghouse ayrıca, Facebook’un dijital varlık projesi olan Libra'nın durumunu da ele alıyor.

    Global düzenleyicilerden gelen itirazlara rağmen, Facebook'u henüz yarışın dışında saymayacağını ve politika yapıcıların blockchain ve kripto varlıklarına desteklerini arttırmalarını istediğini söylüyor.

    “Bence bir kalemde silmek için çok erken. Ama aynı zamanda birçok ivme değişimleri gördüğünüzü düşünüyorum. Haziran ayında büyük bir heyecan ve coşku ile çıktı. O zamandan beri, Mastercard ve PayPal'ın beğenilerini ve başkalarının uzaklaştığını gördünüz.

    Buna rağmen, bunun çoğunun düzenleyici belirsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Bence Facebook gerçekten saldırgan davrandı. Birçok endişeye rağmen, buna atılıp yapabileceklerini düşünmek belki biraz saf bir düşünceydi.

    Bence, kesinlikle, Ripple dünyaya yaklaşırken, düzenleyicilerle birlikte çalışacağız. En erken aşamalarda onlarla ortak olacağız. Bunu Singapur'da yaptık. Bunu dünyanın her yerinde yaptık ve bence tüm müşterilerimize ivme kazandırmak için bize iyi hizmet etti.”



    https://coinstalks.com/showthread.php?tid=59 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nicosia 1 hf.
    2,20 dolardan alıp 0,35'den bıraktık seni, canımıza okudun valla. İllaki bir atak yapacak umarım o zaman trende oluruz.
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    RAIZEN 1 hf.
    Bu kriptoparaların asıl amacı anonim ödeme değil miydi? Neden kimse bu kriptoparaların kullanım imkanlarından bahsetmiyor da piyasa değerlerinden bahsediyor?
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