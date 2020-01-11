Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var

    11 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında Motorola Verve Buds 200 tam kablosuz kulaklık, 16 Ocak A101 aktüel ürünler arasında arasında Samsung Galaxy A2 Core akıllı telefon var.
    1 hf.
    53,7b
    2
    31
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var
    Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen perakende gıda mağazaları önümüzdeki hafta dolu dolu olacak. Motorola Verve Buds 200 kulaklık ve oyuncu donanımları yeni haftanın dikkat çekici ürünleri arasında. 

    11 Ocak ŞOK aktüel ürünler

    Uygun fiyatlı teknolojik ürünleri pek sık göremediğimiz ŞOK marketler bu kez sürpriz yaptı. 11 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında Motorola Verve Buds 200 tam kablosuz kulaklık dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak"

    Ülkemizde satışı olmayan ve paralel ithalat olduğunu düşündüğümüz Motorola Verve Buds 200 kulaklık modeli ses açısından beğeniliyor. Şarjlı kılıfı ile birlikte toplam 10 saat giden kulaklık üzerindeki tuşları ile müzik kontrolü sağlıyor ancak ses ayarı uygulamadan yapılıyor. Su sıçramalarına da dayanıklı olan Motorola Verve Buds 200 modeli 299TL fiyat etiketine sahip ve iyi bir alternatif olabilir. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var
    Tam Boyutta Gör

    16 Ocak A101 aktüel ürünler

    16 Ocak A101 aktüel ürünler arasında arasında Samsung Galaxy A2 Core akıllı telefon modeli var. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.

    Arka ve ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera yer alırken Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. 2600mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon donanımı nedeniyle Go uygulamaları ile kasmadan çalışabiliyor. 699TL fiyat piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan Piranha oyuncu ekipman seti yine karşımızda. Kumaş kablolu ve aydınlatmalı Piranha Gaming klavye 34.95TL, 40mm sürücülü ve aydınlatmalı Piranha Gaming kulaklık 49.95TL ve Piranha Gaming fare de 29.95TL fiyat etiketine sahip. 

    Son olarak SanDisk microSD Class 10 microSD kart 33.50TL ve USB 3.0 SanDisk bellek 32.50TL fiyat seviyesinde. 

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var
    Tam Boyutta Gör

    17 Ocak BİM aktüel ürünler

    17 Ocak BİM aktüel ürünler arasında HP ürünlerini görüyoruz. Daha önce de satılan 15.6 inçlik HD ekran, AMD A9 9420 çift çekirdekli işlemci, 4GB DDR4 RAM, 256GB M.2 SSD, hızlı şarj, çift hoparlör gibi özelliklere sahip HP dizüstü modeli 1799TL seviyesinde. 

    Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var
    Tam Boyutta Gör

    HP Deskjet 2633 çok fonksiyonlu kablosuz yazıcı 189TL, HP laptop çantası 75TL, AAA pilli HP kablosuz fare 49.90TL, Trust Radius kablolu oyuncu kulaklığı 99TL şeklinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. 



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi en iyi performansı en uygun fiyata sunuyor
    5 sa.
    Fortnite ve TikTok etkinlik yapıyor
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    EstrEmO 1 hf. en beğenilen
    Teknoloji geçidi bu ise sizin teknoloji anlayışınız biraz değişik
    1 Yanıt Yanıtla +81
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    vankomisin 1 hf. xAdli
    Valla iyi ki de öyle oluyor. Daha fiş veren market görmedim. Vergiden kaçırıyorlar. Bulundukları bölgede tek oldukları zaman da ürünlere kafalarına göre fahiş fiyat çekiyorlar. Sonra da ağlıyorlar bim a101 bizi mahvetti diye.
    Valla iyi ki de öyle oluyor. Daha fiş veren market görmedim. Vergiden kaçırıyorlar. Bulundukları bölgede tek oldukları zaman da ürünlere kafalarına göre fahiş ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +60
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xAdli 1 hf.
    şu marketler yerel marketlerin canına okudu valla. Yerel marketin dibine marketi açıyolar, 3 ay sonra o market iflas. Bunun bi yönetmeliği olmalı. 2 market arasındaki mesafe en az 500 metre olması vs gibisinde.
    şu marketler yerel marketlerin canına okudu valla. Yerel marketin dibine marketi açıyolar, 3 ay sonra o market iflas. Bunun bi yönetmeliği olmalı. 2 market ara...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Miyamoto Musashi 4 gün
    Bimden radius gxt310c kulaklığı aldım ve forum üzerinde inceleme videos paylaştım. Çok memnunum kulaklıktan.
    mobile.donanimhaber.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xAdli 1 hf.
    Yakın gelecekte bu marketler tekel olunca hepsini zırlıcaksınız, hükümet bu tekelleşmeye niye engel olmadı diye. Benim babamın marketi yok yani...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    O samsung tabiri caizse çöp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 1 hf.
    Zincir mağazalara elektronik ürün satışında kota getirmeye çalışıyor odalar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hareketliperde 1 hf. Askaparta
    neden vatandaşa daha fazla kazık atmak için mi. şokta 8tl satılan microusb kabloyu telefoncu 15 20 tl satıyor. kulaklık vs gene aynı şekilde.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gs09gs09 1 hf.
    10 sene oncesinin teknoloji gecidi :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mair 1 hf.
    Bir kere de şuradaki incelenenlerin çoğu gibi fiyat performansları üstün kulaklıkları satmazlar.






    kulakligim.net/...







    Nerde ucuz malzeme ve sesli kulaklık varsa yığarlar raflarına. Ses kalitesini düşünmezler. Halkımız bir kere de olsun ucuz ama iyi ses duysun dmi? :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Paetzold 1 hf.
    Flash olmazsa olmazlardan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ProfXavier 1 hf.
    35 tl ye rgb klavyeyi nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Bir de arada kaç kişi kar ediyor. Vallahi stop
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MS4343 1 hf.
    Teknoloji Geçiti değil, "Teknoloji Göçüğü"
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    scan 1 hf.
    Motorola kulaklık nasıl arkadaşlar ? Deneyen oldu mu hiç ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    53715 kez okundu.
    21 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    17 Ocak BİM aktüel ürünler, 16 Ocak A101 aktüel ürünler ve
    7 etiket daha 11 Ocak ŞOK aktüel ürünler Motorola Verve Buds 200 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek 1 hf. Asis CT, geliştirdiği teknolojilerle dünya şehirlerini akıllandırıyor 1 hf. Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı 1 hf. Karşınızda en teknolojik buzdolabı | LG'den yapay zekalı InstaView ThinQ 1 hf. 5000 mAh bataryalı giriş seviyesi akıllı telefon Gionee Steel 5 tanıtıldı 1 hf. OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak 1 hf. Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu 1 hf. ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor 1 hf. 12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi 1 hf. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 hf. WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı 1 hf. Vivo'nun V1950A model adıyla yeni bir telefonu TENAA'da listelendi 1 hf. Katlanabilen bilgisayar elimizde | Lenovo ThinkPad X1 Fold ön inceleme 1 hf. Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül 1 hf. iPhone bataryalı kılıfları için ücretsiz değişim programı başladı 1 hf. Google, Play Store'dan 1700 uygulamayı kaldırdı 1 hf. PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor 1 hf. Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı 1 hf. En iyi katlanabilir telefon | Huawei Mate X'i Amerika'da kullandık 1 hf. Panasonic ilgi çekici tasarıma sahip VR gözlüğünü duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var Sonraki Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor 1 hf. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Bloom ismiyle gelebilir 1 hf. Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor 1 hf. PlayStation kullanıcıları son 10 yılın en iyi oyununu seçti 1 hf. Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'a müthiş bütçe 1 hf. Nikon D780 video yetenekleri ile öne çıkıyor 1 hf. Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak 1 hf. Bu da Çinlilerin Rolls-Royce'u: Hongqi H9 1 hf. İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor 1 hf. Doctor Strange 2'nin yönetmeninden beklenmedik ayrılış 1 hf. Bugün yılın ilk Ay tutulması gerçekleşecek 1 hf. Katlanabilir Huawei Mate X'in satış rakamları açıklandı 1 hf. V-Coptr Falcon iki pervane ile 50 dakika havada kalabiliyor 1 hf. CES 2020 HyperX Stand Turu 1 hf. 2020 Toyota GR Yaris tanıtıldı: 261 bg güç ve dört tekerlekten çekiş 1 hf. Intel Xe geliştirici kartı tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de yuvarlak ekranlı akıllı telefon tanıtıldı: Cyrcle Phone 1 hf. Makyajlı Honda Civic Type R Tokyo'da tanıtıldı 1 hf. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı 1 hf. Ücretsiz muayene ol, akıllı fırçanı al "Oral-B deneyim mağazasına gittik" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim