Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen perakende gıda mağazaları önümüzdeki hafta dolu dolu olacak. Motorola Verve Buds 200 kulaklık ve oyuncu donanımları yeni haftanın dikkat çekici ürünleri arasında.

11 Ocak ŞOK aktüel ürünler

Uygun fiyatlı teknolojik ürünleri pek sık göremediğimiz ŞOK marketler bu kez sürpriz yaptı. 11 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında Motorola Verve Buds 200 tam kablosuz kulaklık dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak"

Ülkemizde satışı olmayan ve paralel ithalat olduğunu düşündüğümüz Motorola Verve Buds 200 kulaklık modeli ses açısından beğeniliyor. Şarjlı kılıfı ile birlikte toplam 10 saat giden kulaklık üzerindeki tuşları ile müzik kontrolü sağlıyor ancak ses ayarı uygulamadan yapılıyor. Su sıçramalarına da dayanıklı olan Motorola Verve Buds 200 modeli 299TL fiyat etiketine sahip ve iyi bir alternatif olabilir.

İlginizi Çekebilir

Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var

Tam Boyutta Gör

16 Ocak A101 aktüel ürünler

16 Ocak A101 aktüel ürünler arasında arasında Samsung Galaxy A2 Core akıllı telefon modeli var. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka ve ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera yer alırken Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. 2600mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon donanımı nedeniyle Go uygulamaları ile kasmadan çalışabiliyor. 699TL fiyat piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Piranha oyuncu ekipman seti yine karşımızda. Kumaş kablolu ve aydınlatmalı Piranha Gaming klavye 34.95TL, 40mm sürücülü ve aydınlatmalı Piranha Gaming kulaklık 49.95TL ve Piranha Gaming fare de 29.95TL fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

Son olarak SanDisk microSD Class 10 microSD kart 33.50TL ve USB 3.0 SanDisk bellek 32.50TL fiyat seviyesinde.

Tam Boyutta Gör

17 Ocak BİM aktüel ürünler

17 Ocak BİM aktüel ürünler arasında HP ürünlerini görüyoruz. Daha önce de satılan 15.6 inçlik HD ekran, AMD A9 9420 çift çekirdekli işlemci, 4GB DDR4 RAM, 256GB M.2 SSD, hızlı şarj, çift hoparlör gibi özelliklere sahip HP dizüstü modeli 1799TL seviyesinde.

Tam Boyutta Gör

HP Deskjet 2633 çok fonksiyonlu kablosuz yazıcı 189TL, HP laptop çantası 75TL, AAA pilli HP kablosuz fare 49.90TL, Trust Radius kablolu oyuncu kulaklığı 99TL şeklinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.