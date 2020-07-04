Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var

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Yazın etkisini giderek arttırdığı bugünlerde perakende gıda marketlerinde de deniz ürünlerine ağırlık verildiğini görüyoruz. DJI Tello Drone modeli ve Dijitsu Android TB haricinde göze çarpan pek fazla ürün yok.

10 Temmuz BİM aktüel ürünler

10 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında DJI Tello Drone modeli dikkat çekiyor. 13 dakika havada kalma, sadece telefondan kumanda, otomatik iniş-kalkış, 360 derece çekim modu, 19km/s hız gibi özellikleri olan DJI Tello 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Bununla birlikte garanti kısmı kime ait tam anlaşılamıyor.

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Diğer taraftan Voit marka şnorkel önceki dönemlere göre biraz daha ucuzlamış ve 69.90TL olmuş. Yine aynı markanın yüzücü gözlüğü ürünleri ve farklı markaların deniz gözlüğü ürünleri değerlendirilebilir.

Son olarak Dijitsu markasının Çin üretimi Android TV işletim sistemi barındıran 4 çekirdekli ve 50 inçlik 4K televizyonu 2199TL fiyat etiketi ile değerlendirilebilir.

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9 Temmuz A101 aktüel ürünler

9 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Piranha markası ağır basıyor. Kablosuz gece görüşlü güvenlik kamerası 149TL, Full HD aksiyon kamerası 129TL, kablosuz hoparlör 39.95TL şeklinde fiyat etiketine sahip. Kalite olarak düşük olan ürünler incelenebilir.

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