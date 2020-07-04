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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var

    9 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Piranha IP kamerası dikkat çekerken 10 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında DJI Tello Drone modeli oldukça uygun fiyatta.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var
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    Yazın etkisini giderek arttırdığı bugünlerde perakende gıda marketlerinde de deniz ürünlerine ağırlık verildiğini görüyoruz. DJI Tello Drone modeli ve Dijitsu Android TB haricinde göze çarpan pek fazla ürün yok.

    10 Temmuz BİM aktüel ürünler

    10 Temmuz BİM aktüel ürünler arasında DJI Tello Drone modeli dikkat çekiyor. 13 dakika havada kalma, sadece telefondan kumanda, otomatik iniş-kalkış, 360 derece çekim modu, 19km/s hız gibi özellikleri olan DJI Tello 499TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Bununla birlikte garanti kısmı kime ait tam anlaşılamıyor.

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    Diğer taraftan Voit marka şnorkel önceki dönemlere göre biraz daha ucuzlamış ve 69.90TL olmuş. Yine aynı markanın yüzücü gözlüğü ürünleri ve farklı markaların deniz gözlüğü ürünleri değerlendirilebilir.

    Son olarak Dijitsu markasının Çin üretimi Android TV işletim sistemi barındıran 4 çekirdekli ve 50 inçlik 4K televizyonu 2199TL fiyat etiketi ile değerlendirilebilir.

    Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var
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    9 Temmuz A101 aktüel ürünler

    9 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Piranha markası ağır basıyor. Kablosuz gece görüşlü güvenlik kamerası 149TL, Full HD aksiyon kamerası 129TL, kablosuz hoparlör 39.95TL şeklinde fiyat etiketine sahip. Kalite olarak düşük olan ürünler incelenebilir.

     



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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kasto_37 (Musa Kaya) 2 gün
    Bu kalitede, bu kararlılıkta bu fiyata drone bulmak çok zor. Piyasada bundan daha ucuza var ama bu kalitede yok. Garantiside Karacasulu firması üzerinden olması lazım.
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    ilkercom (ilker com) 4 gün
    Oyuncak bu alinmaz diyenler neyin kafasini yaşıyor. 500 liraya varsa iyi drone onu yazin. Yt da methedilen dronelar nasil cakiliyor gorduk.



    Tellofpv adli uygulama ve xiaomi wifi extender ile bu drone baska bisey oluyor. Video cekimi yine iyi degil. Ama ucus kararliligi muazzam.
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 4 gün yeni yorumcu
    Pahalı bu drone alınmaz
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 4 gün
    Tv nasıl ne dersiniz alınır mi?
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 4 gün yeni yorumcu ardicli2000
    Hocam fiyatına göre iyi duruyor kalitesini bilemem tabi
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    dugers (syt dgr) 4 gün ardicli2000
    Sunny üretimi hi levellerden ve dijitsu gibi markalardan uzak durunuz.
    Ucuz ve fiyatına göre kaliteli bir televizyon arıyorsanız a101 den Vestel üretimi hi level bakının derim.
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    The Forsaken 4 gün yeni yorumcu
    a
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    Quard (Ahmet G) 4 gün
    İlk kez Drone alacaklar bile almamalı,çocuğuna,kardeşine oyuncak niyetine alacaksan o başka.-9 Temmuz A101 de kurbanlıklarda var:D
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    volki80 (volkan gömleksiz) 4 gün
    Oyuncak sınıfından bir drone 500 TL çok..
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    tobepeople 5 gün
    Kendin de yaparsın aslında şurada malzemeler var 3d yazıcıda bastıracaksın elektronik malzemeleri de alıp takacaksın, en büyük sıkıntı dolar çok artışı ve vergiler bu yüzden 1 senedir ben de hiçbir parça alamadım. Yinede 500-1000 lira aralığına yapılabilir bu model hem de sağlam bir şey adam düşürse de çarpsa da kolay kolay bir şey olmuyor. DJI Tello muhtemelen tek denemede pert olur :D

    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Perturbator (Mehmetcan ) 4 gün tobepeople
    Ben zamanında araştırdım hesapladım herşeyi 150$ a geliyordu parçalar sadece toplayacaktım ama dolar yüksek geliyordu ozaman bana ve daha aliexprese falan vergi gelmemiş dolarda bukadar yüksek değildi yine de cesaret edemedim o parayı harcamaya, şimdi zaten bitti herşey hayatta harcayamam.
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    vedkum 5 gün
    Drone en dip model gençler oyuncak olarak geçiyor.500 lira vermeyin.
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    vedkum 5 gün
    Drone en dip model gençler oyuncak olarak geçiyor.500 lira vermeyin.
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    34012 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, 9 Temmuz A101 aktüel ürünler ve
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