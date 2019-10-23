Hamam böceklerinden kurtulmak isteyen adam, evinin bahçesini havaya uçurdu

Tam Boyutta Gör Brezilya’da yayın yapan FocusOn News kanalına göre ülkede yaşayan 48 yaşındaki Cesar Schmitz adlı şahıs, artık çekilmez hale gelen hamam böceği sorununa kendince bir çözüm arayışına girdi.

Eşinin de baskılarına dayanamayan adam yaptığı kısa araştırma sonrası böceklerin kaynağının evinin arka bahçesi olduğunu tahmin etmiş. Tam miktarı bilenmese de hayvanların çıktığını değerlendirdiği deliğe döktüğü benzinle soruna çözüm bulmaya çalışan Schmitz, maalesef öngöremediği bir sonla karşılaşmış.

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Dökülen benzi kibritle tutuşturmaya çalışan Schmitz, benzinden kaynaklanan gazın yeraltında hızla genleşmesi ve hedefin 12’den vurulması sonucu hatırı sayılır bir patlamaya neden olmuş.

Patlama sonucunda kendine ve sevdiklerine zarar gelmeyen adamın şaşkınlığı ve durumu eşine izah etme çabası ise videoda yer alan görüntülerde dikkatlerden kaçmıyor.

https://bgr.com/2019/10/23/yard-explosion-roaches-brazil-video/