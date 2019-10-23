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    Hamam böceklerinden kurtulmak isteyen adam, evinin bahçesini havaya uçurdu

    Brezilya'da bir adam, hamam böceği sorununa çözüm bulmak için kullandığı benzini tutuşturmak isterken bahçesini havaya uçurdu.
    52 dk.
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    Zamazingo
    Gökhan G.
    Editör
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    Hamam böceklerinden kurtulmak isteyen adam, evinin bahçesini havaya uçurdu
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    Brezilya’da yayın yapan FocusOn News kanalına göre ülkede yaşayan 48 yaşındaki Cesar Schmitz adlı şahıs, artık çekilmez hale gelen hamam böceği sorununa kendince bir çözüm arayışına girdi.

    Eşinin de baskılarına dayanamayan adam yaptığı kısa araştırma sonrası böceklerin kaynağının evinin arka bahçesi olduğunu tahmin etmiş. Tam miktarı bilenmese de hayvanların çıktığını değerlendirdiği deliğe döktüğü benzinle soruna çözüm bulmaya çalışan Schmitz, maalesef öngöremediği bir sonla karşılaşmış.

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    Dökülen benzi kibritle tutuşturmaya çalışan Schmitz, benzinden kaynaklanan gazın yeraltında hızla genleşmesi ve hedefin 12’den vurulması sonucu hatırı sayılır bir patlamaya neden olmuş.

    Patlama sonucunda kendine ve sevdiklerine zarar gelmeyen adamın şaşkınlığı ve durumu eşine izah etme çabası ise videoda yer alan görüntülerde dikkatlerden kaçmıyor.



    https://bgr.com/2019/10/23/yard-explosion-roaches-brazil-video/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mark Selby 9 dk.
    Habere bak ya ben bile daha iyi içerikler üretirim.
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    huhuq 10 dk.
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    atilasat 13 dk.
    köpete bir adrenalin patlaması yaşandı ))
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    EddyCue 20 dk.
    komik videolar da paylasin tam olsun. bu haberi kabul edip anasayfa haberi olarak yayinlamak tam bir epic fail.

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    joven 28 dk.
    Dh butip haberlere yer verdiğine göre dh için işler

    pek tıkırında olmasa gerek.
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    face1tr 40 dk.
    yalnız patlamadan sonra böceğin biri yoluna kaldığı yerden devam ediyor.
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    TIGERSHARK 43 dk.
    toprak çapalamaya gerek yok :)
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