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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cüzdanlarınızı saklayın: Yeni Steam indirim tarihleri belli oldu

    Steam'in yeni indirim dönemleri sızdırıldı. Önümüzdeki üç aylık süreçte üç farklı indirim dönemi bizleri bekliyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'in 2019 yılının geri kalanı için planladığı yeni indirim dönemleri belli oldu. Her zaman olduğu gibi yine SteamDB tarafından sızdırılan tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu yılın sonuna kadar üç farklı kampanya dönemi bizleri bekliyor.

    Cadılar Bayramı İndirimleri bu ayın sonunda başlayacak ve 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında toplam beş gün sürecek. Hemen sonrasında Kasım ayında ise Sonbahar İndirimleri yapılacak. Sonbahar İndirimleri'nin tarihleri de 26 Kasım-3 Aralık olarak belirtilmiş. Son olarak Aralık'ta da klasikleşen Kış İndirimleri bizleri bekliyor. Tam iki hafta sürecek olan Kış İndirimleri'nin tarihleri de 19 Aralık-2 Ocak olarak belirlenmiş.

    Yeni indirim dönemlerinde yine milyonlarca oyunda %90'a varan büyük indirimlerin yapılması ve popüler birçok yapımın uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.



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    The Balance 21 dk.
    Artık önceki oyunlardan alacağımı zaten aldım sıkıntı yeni oyunlar onların da indirimsiz fiyatı 200-300 TL. %25 indirim yapıyorlar hadi %25'i geçtim %50 bile yapsalar pahalı geliyor oyunlar artık. Bu yüzden indirimler beni hiç heyecanlandırmıyor. Epicin vereceği yeni oyunlar ya da epicin yeni indirimleri daha heyecan verici. Bunu özellikle Türk oyuncular için söylüyorum maalesef oyun almakta oynamakta(malum pclerin fiyatı da uçtu.) oynamaya zaman bulmakta lüks.
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    MrKattchup 25 dk.
    Eskiden sürpriz indirim falan oluyordu şimdi neyin ne düşeceği belli ayrıca hep aynı oyunları aynı oranda indirime sokuyorlar kabak tadı veriyor.
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    bkaakco 29 dk.
    Her sene aynı zaten tarihler taş çatlasa 1 hafta oynar.
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    DH Misafiri 31 dk.
    cüzdanı saklamaya lüzum yok içinde bir şey olmayınca
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    DoğuhanKurada 40 dk.
    Cüzdanımı sakladım da napsın işte çıkmak istiyor
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