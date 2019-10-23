Cüzdanlarınızı saklayın: Yeni Steam indirim tarihleri belli oldu

Steam'in 2019 yılının geri kalanı için planladığı yeni indirim dönemleri belli oldu. Her zaman olduğu gibi yine SteamDB tarafından sızdırılan tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu yılın sonuna kadar üç farklı kampanya dönemi bizleri bekliyor.

Cadılar Bayramı İndirimleri bu ayın sonunda başlayacak ve 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında toplam beş gün sürecek. Hemen sonrasında Kasım ayında ise Sonbahar İndirimleri yapılacak. Sonbahar İndirimleri'nin tarihleri de 26 Kasım-3 Aralık olarak belirtilmiş. Son olarak Aralık'ta da klasikleşen Kış İndirimleri bizleri bekliyor. Tam iki hafta sürecek olan Kış İndirimleri'nin tarihleri de 19 Aralık-2 Ocak olarak belirlenmiş.

Yeni indirim dönemlerinde yine milyonlarca oyunda %90'a varan büyük indirimlerin yapılması ve popüler birçok yapımın uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.