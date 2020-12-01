Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için ilk tarihi resmen açıkladı. Çinli üretici Sinovac’tan tedarik edilen aşılar ilk kez 11 Aralık tarihinde ülkemizde uygulanmaya başlanacak. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşı uygulanacak.
Bakan Koca, ilk aşı uygulamasının 11 Aralık 2020’de başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını duyurdu. Aralık ayında muhtemelen 20 milyon doz aşı gelecek dedi. Türkiye, toplam 50 milyon doz aşı siparişi verdi. Tüm aşılar Sinovac’tan tedarik edilecek. Vatandaşlardan aşı için ücret alınmayacak. Aşı 2 doz olarak uygulanacak.
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Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Coronavac ismindeki aşının 3. faz denemeleri Türkiye’de yapılmıştı. Türkiye'deki gönüllüler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya ve Şili de Coronavac siparişi verdi.
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|Yanlışınız var. Dimas Covas en son yaptığı açıklamada bunu yalanladı.. Siparişi iptal etmemişler, aralık ayının ilk haftasında aşı hakkında kapsamlı laboratuvar...
tabi haberi giren editöre bakınca bu bilginin atlanmış oluşuna pek şaşırmıyorum.
edit: az aşağıda daha evvelden "aktroll" olarak etiketleyip engellediğim "maaşlı" pelikancı'nın teki (hollowman_) gönderisine çapı ve kalibresine uygun sürüyle hakaret iliştirerek direk savunmaya geçmek suretiyle yevmiyesinin hakkını vermekte gecikmemiş. bu "maaşlı" hesapların böyle canla başla savunmaya geçmeleri bile yeterli done veriyor aslında.
Brezilya'da Butantan enstitüsü var. Bu aşı hakkında geçen hafta baya olumlu konuştu. Ondan sonra Brazilya sıcak bakmaya başladı. Hatta siz iptal etti diyorsunuz ama yakın zamanda Sao Paulo'da ilk aşı uygulaması başlıyor.
İstiyorsunuz ki, aşı geç gelsin, millet hastalıktan kırılsın, iktidar zor duruma düşsün, kafalar pırıl pırıl. 2021 sonunu beklerken millet hastalıktan ölsün, istenilen budur, bu kafanın maksadı budur...