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    Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?

    Türkiye, Çinli koronavirüs aşısının ilk kez 11 Aralık tarihinde ülkemizde kullanmaya başlayacak. Bakan Koca, 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarının aşılanacağını duyurdu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için ilk tarihi resmen açıkladı. Çinli üretici Sinovac’tan tedarik edilen aşılar ilk kez 11 Aralık tarihinde ülkemizde uygulanmaya başlanacak. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşı uygulanacak.

    Bakan Koca, ilk aşı uygulamasının 11 Aralık 2020’de başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını duyurdu. Aralık ayında muhtemelen 20 milyon doz aşı gelecek dedi. Türkiye, toplam 50 milyon doz aşı siparişi verdi. Tüm aşılar Sinovac’tan tedarik edilecek. Vatandaşlardan aşı için ücret alınmayacak. Aşı 2 doz olarak uygulanacak.

    Ayrıca Bkz. "Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti"

    Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Coronavac ismindeki aşının 3. faz denemeleri Türkiye’de yapılmıştı. Türkiye'deki gönüllüler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya ve Şili de Coronavac siparişi verdi. 



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    Editörün Seçimi Yorum
    Yanlışınız var. Dimas Covas en son yaptığı açıklamada bunu yalanladı.. Siparişi iptal etmemişler, aralık ayının ilk haftasında aşı hakkında kapsamlı laboratuvar...
    Yorumu gör »     theJuDGe_41
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Brezilya siparişi iptal edip Pfizer'in fonladığı ve Biontech tarafından geliştirilen "gerçek" ve "güvenilir" aşıda karar kıldı.

    tabi haberi giren editöre bakınca bu bilginin atlanmış oluşuna pek şaşırmıyorum.

    edit: az aşağıda daha evvelden "aktroll" olarak etiketleyip engellediğim "maaşlı" pelikancı'nın teki (hollowman_) gönderisine çapı ve kalibresine uygun sürüyle hakaret iliştirerek direk savunmaya geçmek suretiyle yevmiyesinin hakkını vermekte gecikmemiş. bu "maaşlı" hesapların böyle canla başla savunmaya geçmeleri bile yeterli done veriyor aslında.
    Brezilya siparişi iptal edip Pfizer'in fonladığı ve Biontech tarafından geliştirilen "gerçek" ve "güvenilir" aşıda karar kıldı. tabi haberi giren editö...
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi UnicornKnight
    Yanlışınız var. Dimas Covas en son yaptığı açıklamada bunu yalanladı.. Siparişi iptal etmemişler, aralık ayının ilk haftasında aşı hakkında kapsamlı laboratuvar sonuçları gelecek. Brazilya bu raporu bekliyor. Aralığın ilk haftasından sonra ya siparişi iptal edecek ya da devam edecek. ama 3. faz denemeleri durduruldu.

    Brezilya'da Butantan enstitüsü var. Bu aşı hakkında geçen hafta baya olumlu konuştu. Ondan sonra Brazilya sıcak bakmaya başladı. Hatta siz iptal etti diyorsunuz ama yakın zamanda Sao Paulo'da ilk aşı uygulaması başlıyor.
    Yanlışınız var. Dimas Covas en son yaptığı açıklamada bunu yalanladı.. Siparişi iptal etmemişler, aralık ayının ilk haftasında aşı hakkında kapsamlı laboratuvar...
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    2 Yanıt Yanıtla +24
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    OldReview (Old Review) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    Hocam bu tiplerin sözde süslü kelimeler arkasına saklanan büyük sözlerinin aslında nasıl da palavra olduğu ortada, yahu bari salgın üzerinden bu algıyı kasmayın, bu kötülüğü yapmayın.



    İstiyorsunuz ki, aşı geç gelsin, millet hastalıktan kırılsın, iktidar zor duruma düşsün, kafalar pırıl pırıl. 2021 sonunu beklerken millet hastalıktan ölsün, istenilen budur, bu kafanın maksadı budur...
    Hocam bu tiplerin sözde süslü kelimeler arkasına saklanan büyük sözlerinin aslında nasıl da palavra olduğu ortada, yahu bari salgın üzerinden bu algıyı kasmayın...
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    Yanıtla +11
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    ReaLGz 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üstteki profesör doktor yazdığımı anlayamadan çin aşısına "güvenilir olabliir" dedim diye aktroll safsatasına girip bloklamış herhalde çünkü cevap yazamıyorum direkt. Olabilirden ne anlıyosun bilmiyorum o ayrı konu ama Çin şuan günlük 10 vakayla falan seyircili futbol maçları yapıyorlar. Sen de haftasonu evde tıkılı kalıp böyle makaleler okuyorsun. Vazgeç bak manyak olursun Güvenilirliğini yetkili makam onaylar sen de aşıyı olmazsan olmazsın yine. Profil fotoğrafındaki at kafasının hakkını veriyosun o bakımdan taktir ettim ama
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şunu da şöyle şuracığa bırakalım, mayışlı aktrollerimiz ölü taklidi yaparak ufak ufak ikilesinler.

    China coronavirus vaccine race is muddied by history of bribes at Sinovac - The Washington Post
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    rancorous 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ingilizceniz varsa sunu okumanizi tavsiye ederim:

    https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-bribery-sinovac/2020/12/04/7c09ae68-28c6-11eb-9c21-3cc501d0981f_story.html
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    abavf 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerikan ve Alman firmalarına iyilik meleği muamelesi yapanlara hayret ediyorum. Bu adamlar değil mi genetiği değiştirilmiş bitkiler yetiştiren? Bunlar değil mi insanları zehirleyen zehirleri ilaçları bulan?
    Açın Bayer ve Monsanto gibi batılı dev firmaların yediği haltları bir okuyun.
    Aşıya gelecek olursak Biontech mRna aşısı dünyada ilk defa deneniyor. Çin aşısı için denek değilim olmam diyenler bu aşının deneği olacak.
    Kısaltılmış 3.fazı geçse de uzun vadede bu aşının nelere sebep olacağı belli değil.
    Çin aşısı hiç olmazsa inaktif, tür olarak da yıllardır kullanılan bir metodla üretiliyor. İçinde ölü virüs parçaları var.
    Uzun vadede mRna aşısının kansere neden olmayacağınına ya da üreme hücrelerine zarar vermeyeceğinin garantisi yok. Çünkü virüse ait spike proteinini kendi vucudumuza ürettiriyor bu aşı. Yani bizim mekanizmamıza müdahale söz konusu.
    Çin aşısı testleri geçerse Biontech aşısına tercih ederim. MRna aşısını bedava verseler kullanmayı aklımdan geçirmiyorum.
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    Opricnik (isim soyisim) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) abavf
    aklın var mı ki ?
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    meksika pfizer ile anlasmis galiba

    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-tally-vacci-idUSKBN28C08P?taid=5fc7359a0de7dd00011b78af&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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    Tsunayoshi (Aa Bb) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanıyorum. O yüzden canlı virus içeren aşılar bana kesinlikle yasak. İçeriği hakkında bilginiz varmi? Çin aşısı canlı virüs mü yoksa inaktif mi?
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    R0llingMan 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Tsunayoshi
    İnaktif aşı, fakat her ihtimale karşı doktorunuzun onayı alın. Ayrıca çok geçmiş olsun, inşallah tez vakitte sağlığınıza kavuşursunuz.
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çoğunuz isteseniz de olamayacaksınız zaten.
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    ReaLGz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinli şirketin şuan dünya çapında kullanılan 4 tane tescilli aşısı varmış arkadaşlar. Sırf çinli diye ön yargılı olmamak lazım. Yani Çinli şirketin güvenilirliği açısından bir sıkıntısı yoktur. Ha ben aşıyı hemen gelir gelmez olur muyum? Olmam ama bu Çinden gelmesiyle alakalı değil, nerden gelirse gelsin ben önce karantinaya devam edicem. Hoş sıra hemen biz gençlere de gelmeyecektir zaten.
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuna kısaca desenize bizim gibi gariban üçüncü dünya ülkeleri çakma aşı, zengin sosyete ülkeleri gerçek aşı kullanacak.

    Donanım haberdede aktroller gezinmeye başladı, aşıyı övüp iktidarı korumaya çalışıyorlar.
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    De Grado (Raci Demir) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) virtiöz
    senin aşını söyle CHP yapsın o zaman
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    recplayer 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrasya kafasını sağlıkta bari bırakıp gidip daha güvenilir aşıları alsaydık keşke
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    4296 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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