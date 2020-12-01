Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için ilk tarihi resmen açıkladı. Çinli üretici Sinovac’tan tedarik edilen aşılar ilk kez 11 Aralık tarihinde ülkemizde uygulanmaya başlanacak. İlk etapta sağlık çalışanlarına aşı uygulanacak.

Bakan Koca, ilk aşı uygulamasının 11 Aralık 2020’de başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını duyurdu. Aralık ayında muhtemelen 20 milyon doz aşı gelecek dedi. Türkiye, toplam 50 milyon doz aşı siparişi verdi. Tüm aşılar Sinovac’tan tedarik edilecek. Vatandaşlardan aşı için ücret alınmayacak. Aşı 2 doz olarak uygulanacak.

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Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Coronavac ismindeki aşının 3. faz denemeleri Türkiye’de yapılmıştı. Türkiye'deki gönüllüler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya ve Şili de Coronavac siparişi verdi.

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