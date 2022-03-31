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    Hani kurumsaldık nedir?

    Mart 2021’de yayın hayatına başlayan ve fakat kısa süre içerisinde popüler hale gelerek dikkat çeken Hani Kurumsaldık Nedir?                                     
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    Hani kurumsaldık nedir?
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    Geçtiğimiz günlerde Bütünleşik Pazarlama ve İş – Ekonomi Mecrası Branding Türkiye’nin Instagram, Linkedin ve SlideShare sayfalarında yayınlanmak üzere “Hani Kurumsaldık Nedir?” temalı bir içerik hazırlandı. Sosyal ağlara özel hazırlanan bu içerikte Hani Kurumsaldık’a dair merak edilenler anlatıldı. Bu yazıda ise o içerikte yer alan bilgileri aktaracağız.

    Hani Kurumsaldık Nedir?

    Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hani Kurumsaldık ile ilgili merak edilenler şöyle; 

    • Hani Kurumsaldık, Dijital Markalaşma Uzmanı Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hayata geçirilmiş ve kısa sürede fenomen haline gelen bir podcast serisidir.
    • Hani Kurumsaldık’ın ana teması; “Markalaşma”, “Kurumsallaşma” ve Dijitalleşme”dir.
    • Her Cumartesi Spotify’da yayınlanan Hani Kurumsaldık’ta bütünleşik pazarlamanın kapsamına giren tüm kavram, konu, uzmanlık ve süreçlerle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılıyor.
    • Her bölüm dijitalleşme, kurumsallaşma ve markalaşma odağında bir ana tema etrafında gerçekleşmekte olup akademik ve sektörel bilgi, aktüel bir anlatımla dinleyicilere aktarılıyor.
    • Hani Kurumsaldık, serinin ilk bölümü olan “Hadi Başlıyoruz!”un 27 Mart 2021’de yayınlanmasıyla başlamıştır.
    • Hani Kurumsaldık, Spotify odağında bir fenomen olmasına karşın Google Podcast, Apple Podcast başta olmak üzere birçok mecrada eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır.
    • Branding Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hani Kurumsaldık’ın bazı bölümlerinde alanında uzman akademisyenler, sektör profesyonelleri, üst düzey yöneticiler ve ceo’lar konuk olarak katılıp kişisel ve kurumsal anlamda dijitalleşme, markalaşma ve kurmsallaşma üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.
    • Hani Kurumsaldık, Mayıs 2021’de duyurulan Hani Kurumsaldık Live ile Hani Kurumsaldık Meetup konseptleri ile ürün ve etki yelpazesini genişletmiştir.
    • Dinleyicilerine her bölüm sonrası sürpriz hediyeler (kitap, hediye kodu, eğitim, indirim kuponu, ürün, danışmanlık vs.) dağıtan Hani Kurumsaldık ve yayınları; Telegram, Twitter, Instagram, Youtube ve Facebook’ta da eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir.
    • İlk 26 bölümde tüm mecralarda toplamda 1 milyon izlenme ve dinlenmeye ulaşan Hani Kurumsaldık; markalaşma, kurumsallaşma ve dijitalleşme ana temalarıyla yayınlarını sürdürecek.
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    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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