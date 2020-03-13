Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor

    Ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson, sonunda araçlarına Android Auto desteğini ekledi. Belli modellere yüklenebilen uygulama ile telefon entegrasyonu sağlanabilecek.
    1 hf.
    2,8b
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor

    Birçok otomobilde artık standart hale gelen ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerine entegre olan Google’ın Android Auto ve Apple’ın CarPlay uygulamaları, motosiklet dünyasında da kendine yer bulmaya başladı.

    Ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson da bu trendi takip edenlerden. Aslında 2018’in ortalarından itibaren Boom! Box GTS bilgi-eğlence sistemleri aracılığıyla Touring And Trike model araçlarında CarPlay desteği sunan üretici, artık Android Auto’ya da yeşil ışık yakmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi

    Ayrıca Bkz. "Yeni Mercedes-Benz Vito tanıtıldı"

    Bu kapsamda 2014 yılından itibaren üretilen ve Boom! Box GTS sistemine sahip Touring, Trike veya CVO model araçlara Android Auto yüklenebilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, isterse kendileri isterlerse servis imkânlarıyla Android Auto’ya sahip olabilecek.

    Harley-Davidson, 2021 yılından itibaren Boom! Box GTS sistemi ile piyasaya sürülecek Touring, CVO ve Trike model motosikletlerde ise Android Auto’nun ön yükle geleceği bilgisini paylaşmış.



    https://www.engadget.com/2020/03/12/android-auto-harley-davidson-motorcycles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi 110 milyon Redmi Note modeli sattığını açıkladı 1 hf. Samsung, Galaxy S20 modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı 1 hf. F-35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi 1 hf. Apple, Çin'deki mağazalarının tamamını yeniden açıyor 1 hf. Yeni Fast IPS panel işi çözmüş "Asus TUF Gaming VG279QM incelemesi" 1 hf. Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama 1 hf. Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor 1 hf. 100 milyon yıllık "kuşumsu dinozor" kafası, kehribar içinde korunmuş hâlde bulundu 1 hf. Koronavirüs nedeniyle MSI belirli şartlarda garantiyi iki ay uzatıyor 1 hf. Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi 1 hf. Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor 1 hf. Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm fuarlara koronavirüs ertelemesi 1 hf. Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor 1 hf. Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı 1 hf. Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim 1 hf. Realme 6i'nin tanıtım tarihi açıklandı: Helio G80 işlemcili ilk telefon geliyor 1 hf. İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek 1 hf. Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor Sonraki Twitter uygulaması Brizzly+ ‘geri alma’ özelliğiyle kullanıma sunuldu 1 hf. "Team-Closer" ekibi, Dota 2 dünya elemelerinde Türkiye’yi ilk kez temsil edecek 1 hf. Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi 1 hf. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi 1 hf. Discord canlı yayın kişi limitini 10’dan 50’ye çıkardı 1 hf. Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor 1 hf. Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman 1 hf. Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ? 1 hf. Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu 1 hf. Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek 1 hf. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu 1 hf. Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi 1 hf. Xiaomi resmen duyurdu | İşte Redmi Note 9 Pro Max 1 hf. Ticaret Bakanı açıkladı: Maske ve gıda denetimleri başlıyor 1 hf. TSMC 5nm yonga üretimine hazır 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi "Sinema sektörüne koronavirüs darbesi" 1 hf. Google Play'in karanlık modu artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor 1 hf. Yeni bir The Witcher oyunu geliyor 1 hf. Magic Leap satılmak üzere 1 hf. Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim