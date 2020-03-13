Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor

Birçok otomobilde artık standart hale gelen ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerine entegre olan Google’ın Android Auto ve Apple’ın CarPlay uygulamaları, motosiklet dünyasında da kendine yer bulmaya başladı.

Ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson da bu trendi takip edenlerden. Aslında 2018’in ortalarından itibaren Boom! Box GTS bilgi-eğlence sistemleri aracılığıyla Touring And Trike model araçlarında CarPlay desteği sunan üretici, artık Android Auto’ya da yeşil ışık yakmış durumda.

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Bu kapsamda 2014 yılından itibaren üretilen ve Boom! Box GTS sistemine sahip Touring, Trike veya CVO model araçlara Android Auto yüklenebilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, isterse kendileri isterlerse servis imkânlarıyla Android Auto’ya sahip olabilecek.

Harley-Davidson, 2021 yılından itibaren Boom! Box GTS sistemi ile piyasaya sürülecek Touring, CVO ve Trike model motosikletlerde ise Android Auto’nun ön yükle geleceği bilgisini paylaşmış.

https://www.engadget.com/2020/03/12/android-auto-harley-davidson-motorcycles/

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